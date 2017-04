Comment a-t-on voté en Creuse au 1er tour de la Présidentielle ?

Selon des résultats encore partiels, les Creusois ont placé en tête Emmanuel Macron devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen au 1er tour de l'élection présidentielle. Découvrez les résultats ici.

Emmanuel Macron et Marine Le pen s'affronteront au second tour de la Présidentielle 2017. En Creuse, les électeurs ont fait un choix différents selon des résultats encore partiels. Emmanuel Macron arrive en tête avec 22,18% des voix devant Jean-Luc Mélenchon 20,95% et Marine Le Pen 20,33 dans les 262 bureaux déjà dépouillés sur les 283 que compte la Creuse

Au Grand café à Guéret, où se sont donnés rendez-vous les partisans d'Emmanuel Macron, le sourire était sur toutes les lèvres.

La joie des militants #EnMarche à Guéret avec Jean-Baptiste Moreau investi pour les législatives. #Creuse pic.twitter.com/rVSd0FOEcs — France Bleu Creuse (@FBCreuse) April 23, 2017

Beaucoup de joie également au QG du Front National à Guéret

Les militants creusois du FN heureux de la qualification de @MLP_officiel, espèrent 1 prise de conscience des Français pr gagner le 2nd tour pic.twitter.com/oHX2kNjjLi — France Bleu Creuse (@FBCreuse) April 23, 2017

