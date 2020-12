Comment vont se dérouler les obsèques de Valéry Giscard d'Estaing?

"Dans la plus stricte intimité familiale". Restrictions liées au Covid ou pas, Valéry Giscard d'Estaing avait souhaité des obsèques chez lui, à Authon dans le Loir-et-Cher, entouré de sa famille. Seules 30 personnes seront présentes ce samedi matin.

Les obsèques de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, décédé ce mercredi à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19, se déroulent ce samedi à 10h30 à Authon, dans le Loir-et-Cher. Trente personnes de la famille et du cercle proche pourront assister aux obsèques. "Le Président a souhaité que les obsèques se déroulent dans la stricte intimité familiale. Il se trouve que les circonstances font qu'il n'y aurait pas eu le choix. Nous n'aurons donc que des membres de la famille (...) et les personnes qui vivent autour de nous à Authon", a détaillé son fils Henri Giscard d'Estaing.

Personne aux abords de l'église en dehors des proches et de la famille

Pour préparer ces obsèques, Henri Giscard d'Estaing s'est entretenu avec le préfet du Loir-et-Cher ce vendredi en mairie d'Authon. Trente personnes, en dehors des officiants, seront présentes dans l'église. Il sera ensuite inhumé dans le caveau familial. Un dispositif de sécurité sera mis en place "pour respecter l'intimité de la cérémonie", a déclaré le préfet. Il a par ailleurs invité la population à ne pas venir aux abords de l'église. "Par la suite, l'accès au caveau (...) sera libre donc ils pourront lui rendre hommage dans d'autres conditions. Le jour de demain n'est pas le jour adapté", a insisté Yves Rousset. Toute personne extérieure à la cérémonie sera invitée à s'éloigner.

Sur la parvis de la mairie d'Authon, Henri Giscard d'Estaing a été interrogé sur le discours de Emmanuel Macron ce mercredi soir, et le jour de deuil national décrété pour le mercredi 9 décembre. "Mes frère et sœur ont été en contact (avec M. Macron, NDLR) et bien évidemment nous respectons les décisions qui ont été prises", a commenté Henri Giscard d'Estaing.