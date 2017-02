Comment vos députés dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var ont utilisé leur réserve parlementaire en 2016

Les députés disposent en moyenne d'une réserve parlementaire de 130.000 euros. Découvrez comment vos députés dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var ont réparti cette somme.

Pour la quatrième fois, l'Assemblée nationale rend publique sur son site sur la façon dont les députés ont utilisé leur réserve parlementaire en 2016. En tout, 81,86 millions d'euros ont été redistribués pour 52% du montant total à des associations et pour 48% à des projets d'investissements des collectivités.

Georges Ginesta attribue la totalité de sa réserve à Saint-Raphaël

Le député maire LR de Saint-Raphaël (Var), Georges Ginesta, a attribué la totalité de sa réserve parlementaire à sa commune, soit 130.000 euros. Or, la gestion de Saint-Raphaël a été épinglée par la chambre régionale des comptes qui pointe une situation financière dégradée et des irrégularités dans la gestion des marchés publics entre 2010 et 2014. Le niveau d'endettement est de 3.300 euros par habitant souligne la chambre régionale. Les 130.000 euros doivent servir à des travaux de voirie.

102.000 euros par la députée-maire de Brignoles pour Brignoles

Dans le Var toujours, Jean-Sebastien Vialatte député-maire LR de Six-Fours a de son côté versé 70.000 euros à l'association Musicus. L'an dernier, il avait octroyé la somme de 80.000 euros à la même association. Josette Pons, députée-maire LR de Brignoles, a versé 102 430 euros à sa commune de Brignoles "pour l'acquisition d'une tondeuse et d'une balayeuse aspiratrice ainsi que la réfection du parking des boules" précise l'Assemblée nationaleet 10.000 euros à la foire de Brignoles.

Olivier Audibert-Troin, député du Var a privilégié les communes de sa circonscription : 15.000 euros pour Draguignan, 10.000 euros pour Aups, 10.000 euros pour Flayosc, 8000 euros pour Bargemon, 8000 euros pour Carces et autant pour Chateauvert. Philippe Vittel, député LR du Var a versé notamment 10.000 euros aux centres sociaux de Toulon, 10.000 euros aux Cercles Evasion et 10.000 euros à la commune de Sollies-Ville.

A Hyères, Jean-Pierre Giran, député-maire a donné 20.000 euros à Cap Cultre, 15.000 euros à Hyères handi Basket, 13.000 euros à l'assocation Le Hangar, 10.000 euros à l'association APS et 10.000 euros aux Vitrines de Hyères. Jean-Michel Couve a attribué 20.000 euros à la Garde-Freinet, 20.000 euros au Plan-de-la-Tour, 18.000 euros aux Arcs-sur-Argens, 14.000 euros à Collobrières ou encore 10.000 euros à Vidauban. Geneviève Lévy a versé 10.000 euros au Théâtre Liberté de Toulon et à Tremplin.

Quelles sont les plus grosses sommes par député dans les Bouches-du-Rhône?

Patrick Mennucci, député PS des Bouches-du-Rhône a attribué 36.000 euros à l'Office Central de la Coopération à l'Ecole 13 et 10.000 euros à l'association les Minots du Panier. Marie-Arlette Carlotti, députée PS des Bouches-du-Rhône a versé 10.000 euros à l'association Aspiro et 9.000 euros à l'Association Equivog Théâtre d'Aventure mais aussi 7000 euros à Sport Pétanque Ile Rousse Balagne. Jean-David Ciot, député-maire PS du Puy-Sainte-Réparade et premier secrétaire du PS lui versé 10.000 euros à Anonymal, 10.000 euros à l'Association pour la promotion de l'Agriculture et des Produits du Plateau de Puyricard, 10.000 euros au Théâtre la Fonderie et 10.000 euros à la commune de Saint-Paul-lez-Durance.

Michel Vauzelle, le député d'Arles a quant à lui privilégié l'extension de l'accueil du théâtre antique d'Arles pour 27.000 euros. François-Michel Lambert député UDE des Bouches-du-Rhône a versé 14.655 euros pour le développement du numérique à l'école à Meyreuil et 9.361 euros pour l'acquisition de postes informatiques et d'ordinateurs portables pour le groupe scolaire de Simiane-Collongue. Henri Jibrayel, député PS dans les quartiers Nord de Marseille a octroyé 10000 euros à une association : Bridzic. Vincent Buroni, député socialiste des Bouches-du-Rhône a versé 38.000 euros pour l'agrandissement du réfectoire et la création d'un office de réchauffage à l'école maternelle à Ensues-la-Redonne et 7.000 euros pour un club de plongée à Vitrolles.

Dans le camp Les Républicains, Bernard Reynes, député-maire de Chateaurenard, a versé 6.000 euros à la maison des Adolescents ou encore 5.000 euros à l'Association Restauration de la collégiale de St Rémy. Christian Kert a attribué la somme de 10.000 euros à Aix en Art et 10.000 euros à la commune de Septèmes-les-Vallons ainsi que 7.000 euros à l'Ordre de Malte 13 ou 6.000 euros au syndicat AOC Olive de Provence.

Valérie Boyer, députée à Marseille et porte-parole de François Fillon a versé 16.000 euros à Nos quartiers dans la Ville, 10.000 euros au CIQ d'Eoures ou encore 10.000 euros à l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance Section Marseille. Guy Tessier, député LR et vice-président de la métropole Aix-Marseille a octroyé 30.000 euros pour le réaménagement du parvis de l'église Saint-Roch à Marseille et 27.000 euros pour la réfection de la chaussée, la mise en accessibilité et la rénovation des trottoirs du boulevard Fifi Turin à Marseille.

Dominique Tian, député LR à Marseille et premier adjoint au maire de Marseille a donné 6000 euros au Jardin d'enfants Saint-François, 5.500 euros au Smuc ou encore 5.000 euros au Club sportif du Vallon des Auffes. Bernard Deflesselles, député LR a donné 15.000 euros pour le réaménagement d'un bâtiment municipal en pôle sécurité à Ceyreste et 9.000 euros pour l'acquisition d'un 4X4 aménagé DFCI et porteur d'eau pour le comité communal feux de forêt de Gemenos.

Gaby Charroux, député-maire PC de Martigues a attribué une partie de sa réserve 25.000 euros pour la rénovation des sols des groupes scolaires La Buissonnière et Camille Pierron à Istres et la même somme pour la réalisation de travaux de réaménagement du plateau d'évolution de Paradis Saint Roch à Martigues. Jean-Pierre Maggi, député Radical, républicain, démocrate et progressiste a versé 25.000 euros pour l'organisation d'une fête historique à Velaux et 10.000 euros pour des projets socio-culturels et sportifs en milieu carcéral.