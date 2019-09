Commerces, santé, couverture 5G : le Premier ministre annonce 173 mesures pour les territoires ruraux

Eppe-Sauvage, France

"Agenda rural", c'est le nom du plan d'action dévoilé ce vendredi 20 septembre 2019 par le Premier ministre Edouard Philippe à l'occasion du congrès des maires ruraux à Eppe-Sauvage, dans le Nord. Il s'agit de revitaliser les campagnes et de répondre à la crise des "gilets jaunes". Au total, 173 mesures pour revitaliser les campagnes sur des thématiques comme l'environnement, le soutien au petit commerce, la lutte contre les zones blanches, l'emploi, les jeunes, la sécurité, etc. "Un plan d'action concret, très ambitieux et précis pour nos campagnes" est-il précisé dans le communiqué.

Mesures fiscales pour les petits commerces

Parmi les mesures phares de ce plan, le gouvernement souhaite lutter contre la disparition des petits commerces en leur proposant de bénéficier d'exonérations fiscales à partir de l'année prochaine et en créant de nouvelles licences IV pour facilité la réimplantation des restaurants et cafés dans les communes de moins de 3.500 habitants. Mille cafés seront créés à moyen terme dans les zones rurales pour améliorer la socialisation a expliqué Edouard Philippe. Cette annonce rejoint l'appel à candidatures lancé aux maires ce lundi, depuis la Bretagne, par l'association "groupe SOS" qui veut rouvrir 1.000 cafés dans les bourgs en France.

Lutte contre les zones blanches

Autre axe de revitalisation des territoires ruraux évoqué par le Premier ministre : l'accès au numérique. Le gouvernement s'engage à faire résorber les zones blanches de téléphonie mobile en cinq ans et à faire déployer d'ici fin 2020 la 4G sur tous les pylônes existants. Un seuil minimal de sites 5G à déployer dans les territoires ruraux sera défini dans le cadre des prochaines attributions de fréquence aux opérateurs.

Déserts médicaux

On retiendra aussi parmi les 173 mesures : le déploiement des stages d'internes en médecine dans les déserts médicaux, le recrutement et le déploiement de 400 postes de médecins salariés et porter ce nombre à 600, la création de 15.000 services civiques, des campus connectés pour permettre aux jeunes ruraux de mener des études supérieures à distance, des lieux culturels, le permis à un euro encouragé, la réhabilitation des logements sociaux, etc. Certaines de ces mesures existent déjà mais doivent être relancées par le plan. Elles seront examinées par le Conseil interministériel de la ruralité qui tiendra sa première réunion en janvier 2020.