Commerces, sécurité, culture : à Déols, Marc Fleuret dévoile sa liste et ses idées

Déols, France

Il est pour l'instant le seul candidat officiellement déclaré à la mairie de Déols. Ce lundi 13 janvier, Marc Fleuret a présenté les 31 noms qui composent sa liste pour les élections municipales. Michel Blondeau, l'actuel maire, figure en 19e position. "Il a souhaité continuer à mes côtés. C'est une sécurité pour moi, ça permet d'avoir ce prolongement qui va se faire de manière naturelle. J'assume pleinement le fait d'être issu de la majorité actuelle", explique Marc Fleuret. Malgré tout, sur les 31 noms qui figurent sur la liste "Vivre Déols", 17 ne sont pas issus de la majorité actuelle. L'âge moyen est d'un peu moins de 49,5 ans.

La question de l'attractivité au cœur des idées de Marc Fleuret

Six axes principaux sont ressortis des nombreuses réunions de travail organisées depuis mars 2019 par l'équipe de Marc Fleuret : la jeunesse et la famille ; la sécurité ; le commerce et l'attractivité ; le social et la solidarité ; le sport, la culture et l'événementiel ; le développement durable et le numérique.

Sur la question des commerces, Marc Fleuret a déjà plusieurs pistes de travail. "L'association des commerçants de Déols n'est plus active. Il faut la relancer pour remettre une dynamique. On va aussi travailler sur la signalétique de l'entrée de ville pour attirer les gens vers le centre de Déols. On a un formidable étendard avec l'abbaye. Dès que les gens sortent de l'autoroute, il faut des panneaux qui les emmènent vers le centre. Et puis il faut créer des animations, comme un marché chaque vendredi soir de 17h à 20h", détaille le candidat à la mairie de Déols.

La volonté de Marc Fleuret est également de garder l'identité de Déols. La proximité immédiate de Châteauroux est à la fois une force et une faiblesse. "Il ne faut pas qu'on s'amuse à faire du Châteauroux à Déols", confirme Marc Fleuret. "On veut vraiment garder notre identité. Il faut avoir des magasins originaux. Ici, nous avons une marchande de tout ce qui est équipements pour l'équitation. Elle a des gens de la région entière qui viennent chez elle. C'est ce type de niches qu'il faut attirer. Les gens pourront aller sur le centre-ville et ensuite consommer chez les autres commerçants. Les commerces attirent les commerces. Il faut qu'on travaille là-dessus", ajoute-t-il, sur France Bleu Berry.

Parmi les autres priorités fixées par Marc Fleuret, il y a le développement de la vidéosurveillance et des effectifs de la police municipale de Déols. La sécurité, c'est également sur la route. Marc Fleuret propose de créer des pistes cyclables supplémentaires notamment.