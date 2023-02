Commission Colonna : Elong Abé trop violent pour être évalué mais pas pour sortir

En juillet 2019, le parquet national antiterroriste (Pnat) avait rendu un avis défavorable pour un transfert dans un QER de région parisienne de Franck Elong Abé, parti combattre auprès de talibans en Afghanistan au début des années 2010. Sollicité par le greffe de la prison de Condé-sur-Sarthe où était alors incarcéré Elong Abé, le Pnat avait émis "un avis très réservé à un transfert en QER, compte tenu de son profil pénal et pénitentiaire", a expliqué Jean-François Ricard devant les députés de la commission d'enquête.

Un risque inopportun

"Franck Elong Abé avait déjà commis de multiples actions violentes, il mettait le feu quasiment tous les trois jours à sa cellule. L'évaluation au QER, qui vise à déterminer si un détenu pour des faits de terrorisme islamiste peut être incarcéré en détention classique ou dans un quartier à la sécurité renforcée, "était à l'époque inutile et sa dangerosité avérée par son passé et son comportement en détention", a insisté le magistrat.

Selon une expertise psychiatrique de juillet 2014, citée par le procureur, sa "personnalité est structurée sur un mode psychotique mais ne présente pas de dangerosité psychiatrique" et la "dysharmonie de sa personnalité" apporte "une forme d'altération du discernement". Selon le magistrat, "un QER décidé en juillet 2019 aurait été risqué" et "n'était pas opportun".

Laurent Marcangeli et Jean-Félix Acquaviva, audition du procureur national antiterroriste 01.02.23 © Radio France - France Bleu

Le magistrat antiterroriste s'est exprimé deux heures durant devant les députés de la commission d'enquête, il a apporté des précisions sur la personnalité de Franck Elong Abé, un détenu violent, habitué à l'isolement, isolement où il se trouve aujourd'hui encore à la prison de la Santé où il a entamé depuis quelques jours une grève de la faim.

« L'affectation en QER de Franck Elong Abé n'est pas impossible parce qu'il est dangereux, elle est inopportune à l'été 2019 parce que, à cette époque, il est en pleine instabilité. Il met le feu à sa cellule tous les 2 jours ou presque. Et dans ces conditions, on imagine parfaitement que dans un groupe, puisque c'est notamment avec un travail d'interaction au sein d'un groupe, on imagine très bien que dans un groupe cette session QER aurait été quasiment dynamitée par l'intéressé. C'est ça qui fait que, à l'été 2019 eelle n'était absolument pas opportune, je ne vois pas pour quelle raison on aurait pu s'opposer à son affectation en QER dès lors que l'individu aurait été mieux stabilisé par la suite. »

"Yvan Colonna n'aurait pas dû se trouver à Arles le jour des faits"

C'est la conclusion de cette dernière séance de travail de la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l'administration pénitentiaire après l'assassinat d'Yvan Colonna, une conclusion tout droit sortie de la bouche du procureur national antiterroriste. Jean-François Ricard a expliqué qu’Yvan Colonna aurait dû se trouver à Aix et non plus Arles le jour de son assassinat. : « Monsieur Colonna avait déposé une demande d'aménagement de peine le 20 septembre 2021, sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique probatoire à libération conditionnelle.

Ce type de demande implique un placement en CNE (conseil national d’évaluation) décidé par le juge d'application des peines. Vous savez aussi qu'une libération conditionnelle ne peut être accordée pour les condamnés à perpétuité, qu'après évaluation pluridisciplinaire dangerosité, ça veut dire que si le processus avait été poursuivi jusqu'au bout, en principe Yvan Colonna aurait dû quitter la centrale d'Arles. Le placement en CNE avait d'ailleurs été ordonné le 3 décembre 2021 par le juge d’application peines et l’administration pénitentiaire avait d'ailleurs fixé le CNE au 28 février.

Et c’est Yvan Colonna qui s'est désisté de cette demande par courrier du 22 février, c'est-à-dire 6 jours avant son transfert. Ce désistement a annulé de facto son transfert au CNE mais si cette procédure était allée jusqu'au bout, il n'aurait pas été présent à la date à laquelle les faits ont été commis. »