Commission Colonna, l'heure du premier bilan

"Toutes les hypothèses sur ce qui s'est passé le 2 mars 2022 à la prison d'Arles sont ouvertes." Les membres de la commission d'enquête parlementaire sur l'agression mortelle d'Yvan Colonna ont livré hier un bilan des 27 premières auditions effectuées depuis janvier - il en reste une dizaine.

"Des dysfonctionnements et des fautes lourdes qui interrogent"

Jean-Félix Acquaviva, le président de cette commission, et Laurent Marcangeli, le rapporteur, ont au cours d'une conférence de presse pointé les nombreux dysfonctionnements relevés, dont une conversation troublante entre détenus entendue par une agent pénitentiaire la veille de l'agression. « Nous avons mis en exergue un certain nombre de dysfonctionnements graves qui confinent aux fautes lourdes systémiques à tout le moins et qui laissent ouvertes toutes les hypothèses à ce stade concernant ce qui s'est passé le 2 mars 2022. » Explique Jean-Félix Acquaviva.

« Je veux le tuer »

« Je veux parler évidemment du grand écart entre ce que disent les services de renseignement, sur la dangerosité d’Elong Abé et le fait qu'il ait pu se retrouver en emploi et en détention ordinaire, ce qui est une contradiction majeure et nous voulons parler évidemment d’un certain nombre de faits qui se sont passés durant l'acte, puis la gestion erratique du non transfert en quartier d'évaluation, qui était pourtant recommandé à 5 reprises et qui n'a pas été effectuée jusqu'au dernier point que nous avons mis en exergue en conférence de presse » poursuit le député de la seconde circonscription de Haute-Corse.

« Nous sommes en possession d'une information d'une agent de l'administration pénitentiaire qui dit avoir entendu le premier mars, le terme « je veux le tuer » dans une conversation entre 3 détenus dont faisait partie Elong Abé » explique le parlementaire selon qui « cette information n'a pas été transmise à l'oral par un certain nombre d'acteurs, mais ne figure pas non plus dans le logiciel dédié, ce qui interroge quant au fait qu’éventuellement, il peut y avoir des effacements de données sur ce logiciel. »

"Il faut que le justice explore toutes les hypothèses"

Des dysfonctionnements graves, des fautes lourdes, aucune hypothèse n'est à exclure quant aux motivations de Franck Elong Abé, estime Jean-Félix Acquaviva, même si pour l'heure rien n'accrédite la thèse d'un complot d'Etat, il précise « À ce stade si nous n'avons pas vocation, parce que nous sommes pas des magistrats, à apporter des preuves au sens de l’enquête judiciaire, nous pouvons dire que les hypothèses, au lieu d'être fermées, elles s'ouvrent. »

Le député développe, « on ne nous a pas dit à l'oral lors des auditions, qu'un témoignage important la veille de l'assassinat a été fait par une agent de l’administration pénitentiaire, qui vise à dire qu'un détenu dans une conversation a dit je vais le tuer en parlant d’un individu et qu’il y a eu même notification d'une information, elle non plus qui n’était pas inscrite dans le logiciel où il y a un changement de comportement d’Elong Abé la veille, qui vidait sa cellule ».

Pour le président de la commission d’enquête parlementaire les manquements sont évidents et doivent donner lieu à d’autres investigations, « ces informations non seulement n'ont pas été suivies d'effet en terme de surveillance accrue le lendemain, parce que ça devait être le cas, mais de surcroît de ce que l'on voit n'ont pas été traduites dans le logiciel dédié à cet effet, qui était un suivi quotidien de ces détenus. Ça interroge, c'est le moins que l'on puisse dire, ça ne ferme pas les hypothèses, ça les ouvre en grand et il faut que l’enquête judiciaire investigue l'ensemble des hypothèses posées. » Les auditions s'achèvent début avril, le rapport de la commission sera rendu le 23 mai.