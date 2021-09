Communiqué du FLNC : premières réactions des politiques

Les chefs de file des groupes politiques "Avanzemu" et "Un Soffiu Novu - Un Nouveau Souffle pour la Corse" donnent leur sentiment après la communication des clandestins.

Les premières réactions politiques tombent, après la réapparition du FLNC sur la scène médiatique, et la menace affichée d'un retour aux attentats nocturnes.

Premier à s'exprimer, le "Partitu di a Nazioni Corsa" et le groupe "Avanzemu". Jean-Christophe Angelini, le président du groupe du PNC à l'Assemblée de Corse partage une partie de l'analyse du FLNC sur la situation de la famille nationaliste aux responsabilités. S'il s'inscrit dit-il "en opposition directe" face au retour possible de la violence, le maire de Purtivechju, estime aussi que la responsabilité d'une telle situation serait à chercher chez la majorité de "Femu a Corsica" comme du côté de l'Etat.

"Il faut créer les conditions politiques d'un retour à l'apaisement", estime le maire de Purtivechju. "Il faut d'une part et surtout que l'Etat rouvre le dialogue et d'autre part que la majorité comprenne qu'elle est le fruit d'un combat partagé, et pas d'une génération spontanée ou d'une élection [...]". Jean-Christophe Angelini dénonce ainsi une volonté "de gouverner seul", de la part de la majorité rangée derrière Gilles Simeoni.

Il appelle enfin à "renouer les fils du dialogue, mais sur des bases politiques et pas simplement électoralistes".

L. Marcangeli : "La Corse ne doit pas revenir en arrière"

Autre réaction, celle du maire d'Aiacciu, par communiqué :

"C’est avec gravité et inquiétude que j’ai pris connaissance du communiqué", dit Laurent Marcangeli. "La Corse ne doit pas revenir en arrière avec une reprise d’actions clandestines que nous avons malheureusement connues dans le passé". Le président du groupe divers-droite "Un Soffiu novu" estime quant à lui qu'il n'est "pas envisageable de concevoir l’avenir de nos enfants en dehors de la paix et d’une vie politique uniquement composée d’acteurs ayant pour objectifs le combat démocratique à visage découvert."

Aucune réaction ne nous est pour l'heure parvenue du côté de l'exécutif territorial, qui indique qu'il communiquera prochainement.

Plus d'informations dans nos éditions radio.