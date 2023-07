Communiste ardéchois menotté : Fabien Roussel réagit

L'interpellation du militant communiste Jean Fantini, samedi 8 juillet, à Tournon-sur-Rhône, ne manque pas de faire réagir sur les réseaux sociaux. L'octogénaire a été placé en garde à vue après avoir invectivé le ministre du Travail Olivier Dussopt et refusé de se mettre à l'écart comme lui ont ordonné les gendarmes. "On peut quand même avoir un peu de discernement au niveau de la gendarmerie et de la préfecture. Un militant de 83 ans n'est pas forcément celui qui va être le plus dangereux pour un ministre en déplacement" commente le patron du PCF Fabien Roussel, joint par France Bleu Drôme Ardèche. "Je trouve disproportionné totalement d'avoir menotté et plaqué contre un arbre, violenté ce militant qui se bat pour défendre le monde ouvrier" poursuit le responsable politique, "ce gouvernement est aux abois."

L'octogénaire s'est vu passer les menottes lors de son interpellation. La préfecture de l'Ardèche parle d'une réaction proportionnée. C'est l'inverse pour Fabien Roussel : "ce militant communiste a simplement voulu dire à Olivier Dussopt que sa réforme des retraites ne passait pas du tout et qu'elle était intolérable pour le monde ouvrier. Résultat des courses : il se retrouve en garde à vue. C'est même honteux de traiter comme ça nos concitoyens."

"Un peu de discernement !"

"Le gouvernement est en train de se discréditer. Ils sont ridicules quand même !" renchérit le patron du PCF, "interpeller un homme de 83 ans qui n'a rien fait de mal, qui n'a pas agressé physiquement un ministre, c'est vraiment ridicule, ça prouve bien que ce gouvernement est à la peine."