Compagnie régionale maritime : l’Assemblée de Corse dit oui !

Corse, France

Avec cette compagnie maritime régionale sous la forme d’une SEMOP, la Collectivité de Corse deviendrait concessionnaire des dessertes maritimes entre l'île et le continent. Une société d'économie mixte dans laquelle la CDC serait par ailleurs l'actionnaire principal. Un moyen, selon la majorité territoriale, de prendre la maîtrise d'un secteur stratégique qu'est celui du transport maritime comme l'explique Vanina Borromei, la présidente de l'Office des transports.

Vanina Borromei

Vanina Borromei, la présidente de l'Office des transports

Objectif également, éviter ainsi tout risque de monopole ou duopole selon Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif.

Selon la majorité territoriale, la SEMOP permettra à la région d'avoir la maîtrise du transport maritime et d'éviter tout risque de monopole

Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif

« Un projet dogmatique »

Le projet initial de compagnie régionale publique avait été lancé en septembre 2016 par les élus nationalistes. Si à l’époque, il était question que la Collectivité de Corse fasse l'acquisition de navires et permette aux marins de bénéficier de nouveaux statuts, ce n'est plus le cas désormais. Selon l'opposition, le projet actuel n'a rien à voir avec le précédent. Il s'agit là d'un dogme, disent les groupes de Jean-Martin Mondoloni et de Jean-Charles Orsucci.

Jean-Charles Orsucci, chef de file du groupe Andà Per Dumane

Les trois groupes d'opposition ont donc voté contre le rapport.