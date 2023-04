Concert de Bilal Hassani annulé : un député de Moselle demande la dissolution des "groupes identitaires"

Le chanteur Bilal Hassani devait se produire en concert ce mercredi dans l’église Saint-Pierre-aux-Nonnains de Metz. Mais après les menaces de collectifs religieux, l'artiste a préféré annuler le concert pour des raisons sécuritaires. Une décision que Ludovic Mendes le député "Renaissance" apprend avec "désolation, tristesse et consternation", mais qu'il justifie par "la crainte de violences et de forts troubles à l'ordre public".

ⓘ Publicité

Dans son communiqué de presse, le député Ludovic Mendes pointe la responsabilité des "groupes identitaires issus de l'extrême droite". Il demande auprès du ministre de l'intérieur Gérald Darmanin leur dissolution, sans évoquer leur nom. Des groupuscules d'extrême-droite appelaient à se rassembler pour "protéger" l'édifice désacralisé depuis près de 500 ans. Le collectif Aurora Lorraine qualifie les personnes LGBT de " cancer sociétal ".

"Metz victime des bassesses de l'extrémisme religieux et identitaire" - Ludovic Mendes

Le député de la deuxième circonscription de la Moselle décrit sa ville, comme une "victime des bassesses de l'extrémisme religieux et identitaire" gangrenée par la "haine et l'homophobie", qui lui rappelle "les heures les plus sombres de l'Histoire européenne".