Condamnation de Nicolas Sarkozy : "C'est une peine extrêmement sévère" selon le maire de Belfort

Le maire LR de Belfort Damien Meslot se dit "convaincu de la probité et de l'innocence de Nicolas Sarkozy" après la condamnation ce lundi de l'ancien Chef de l'Etat à un an de prison ferme dans l'affaire dite des écoutes.

C'est un jugement sans précédent : Nicolas Sarkozy est devenu lundi le premier ancien président de la Ve République à être condamné à de la prison ferme : trois ans de prison dont un ferme pour "corruption" et "trafic d'influence" dans l'affaire dite des "écoutes". La droite a vivement réagi à l'annonce de ce jugement, dénonçant "un acharnement judiciaire".

Le maire Les Républicains de Belfort Damien Meslot juge cette peine "extrêmement sévère" et il se dit "convaincu de la probité et de l'innocence de Nicolas Sarkozy".

"On voit beaucoup de procès à l'encontre de Nicolas Sarkozy, l'affaire Clearstream et l'affaire Bettencourt se sont terminés par des non-lieu (...) je lis comme vous la presse et j'ai noté les commentaires du Point et de nombreux autres journaux, on peut être surpris au vu du déroulé du procès et de ce qui s'est fait" a-t-il encore estimé.

Je lui garde toute ma confiance et toute mon amitié

"Moi je suis un homme qui a des convictions, un homme fidèle, je connais depuis longue date Nicolas Sarkozy, c'est mon ami et il le restera (...) je suis convaincu de son innocence, je lui garde toute ma confiance et toute mon amitié".

Damien Meslot réclame la suppression du PNF

Au-delà de ce procès, Damien Meslot dénonce une justice "qui n'est pas la même pour tous" et réclame la suppression du Parquet National Financier (PNF).

"On a vu un certain nombre de dysfonctionnements, on a même vu une ancienne responsable de ce Parquet mentir devant une commission d'enquête parlementaire, il faudrait qu'à un moment ou un autre on tire les errements du parquet national financier bien au-delà de l'affaire en cours".

Je suis contre les justices d'exception

"Moi je suis contre les justices d'exception, il ne doit pas y avoir une justice différente pour les uns ou pour les autres, et on a quand même l'impression qu'un certain nombre de dossiers qui sont entre les mains du parquet national financier impliquent une justice qui n'est pas la même pour tous".

Nicolas Sarkozy a indiqué via son avocate qu'il allait faire appel.

