Condamnation de Nicolas Sarkozy : le député LR du Loiret Jean-Pierre Door dénonce "une décision scandaleuse"

Au diapason des ténors de la droite, le député Les Républicains Jean-Pierre Door ne mâche pas ses mots, après la condamnation de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes, à trois ans de prison, dont un an ferme, pour corruption et trafic d'influence, une première pour un ex chef de l'état.

C'est un acharnement"

Jean-Pierre Door, qui avait soutenu Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite avant la présidentielle de 2017, réagit "très mal : c'est purement scandaleux et c'est un acharnement contre un homme qui a quand même été président de la République !"

"On parle d'écoutes faites contre Nicolas Sarkozy et son avocat, c'est extrêmement dangereux, d'ailleurs une récente enquête du Point démontre cet acharnement judiciaire, et lorsque je lis ça, je trouve ça scandaleux", poursuit Jean-Pierre Door qui décoche ses flèches contre le parquet national financier, combien même ce n'est pas le parquet, mais la 32ème chambre correctionnelle de Paris, qui a prononcé cette condamnation inédite.

Jean-Pierre Door cible le PNF

"Ce parquet national financier a été créé par le président Hollande à la suite de malversations financières liées au ministre Cahuzac", explique Jean-Pierre Door, "ce PNF a tous les droits et ça devient une alerte à la démocratie. C’est un parquet politique, il faut le dire ! Là, ça devient dangereux et je pense qu'il faudra penser à revenir dessus lorsqu'il y aura une alternance politique gouvernementale"