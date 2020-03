Confiné chez lui, le nouveau maire de Bruz ne pourra pas assister à son premier conseil municipal

Philippe Salmon, candidat divers gauche à Bruz (Ille-et-Vilaine), près de Rennes, a battu le maire sortant LREM Auguste Louapre lors du premier tour des élections municipales. Le premier conseil municipal, qui va procéder à l'élection officielle du maire et de ses adjoints, aura lieu ce samedi matin. Mais il se déroulera sans le nouveau maire, et pour cause, il a été placé en confinement chez lui jusqu'au 25 mars ayant été en contact avec une colistière testée positive au coronavirus.

Nous travaillons toute la semaine en visioconférence avec mon équipe pour être prêts dès samedi dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire - Philippe Salmon

Un conseil municipal à huis clos

Samedi 21 mars, le premier conseil municipal de la nouvelle mandature se déroulera à la halle Pagnol et non dans la salle habituelle car "il fallait un lieu plus grand pour respecter une distance de plusieurs mètres entre les élus" explique Philippe Salmon. "Le conseil débutera à 11 h et durera 30 minutes maximum". Il se tiendra à huis clos. Dans cette ville de 18 000 habitants, située dans la métropole de Rennes, et qui a basculé à gauche lors du premier tour, les gagnants n'auront pas le temps de savourer leur victoire électorale car les nouveaux élus devront immédiatement accompagner la population et gérer cette situation inédite, un travail qu'a déjà entamé l'équipe précédente.