Confinement à Bordeaux : " les petits trinquent et les gros s'en sortent" dénonce Philippe Poutou

Philippe Poutou aimerait voir la municipalité de Bordeaux plus en lutte face à la crise sanitaire. Le conseiller municipal d'opposition observe que rien ne change dans la gestion de la crise entre Pierre Hurmic et son prédécesseur, Nicolas Florian. Les petits trinquent et les gros s'en sortent. Un constat valable dans tout le pays, alors qu'il faudrait avant tout répondre au problème sanitaire avance l'élu, en développant le système de santé, en embauchant dans les hôpitaux. Et Philippe Poutou d'alerter sur la situation des sans abris à Bordeaux et dans la métropole : des centaines de personnes pourraient être mises à l'abri si la mairie se donnait les moyens de réquisitionner des bâtiments vides.