Déconfinement : deux maires sarthois n'ouvriront pas leur école le 11 mai

A Dollon et Conflans-sur-Anille (Sarthe), les maires ont décidé de ne pas rouvrir leur école le 11 mai. Ils estiment ne pas avoir les moyens humains et matériels pour le faire. L'un d'eux y voit aussi un manque de cohérence dans la gestion de l'épidémie.

Les écoles doivent en théorie rouvrir leurs portes la semaine prochaine dans les départements verts. L’appréciation est laissée aux maires des communes qui ont reçu dimanche les protocoles sanitaires pour encadrer ces réouvertures. Dans la Sarthe, deux maires ont déjà décidé que les portes des écoles resteraient fermées le 11 mai.

Pas assez de personnels ni matériels

A Dollon, une bourgade de 1.500 habitants à l’est du Mans, les parents qui le veulent bénéficieront seulement d'un service garderie. "Une seule salle sera ouverte. Nous y accueillerons quinze enfants de la grande section de maternelle au CM2, de 8h00 à 17h30. En fonction des besoin des parents, nous pourrons envisager la création d'un deuxième groupe d'élèves, mais il faudra alterner ", explique le maire Marc Fouquet. Faute de moyens humains et matériels, il estime qu'il n'est pas en mesure d'offrir des garanties sanitaires suffisantes. "On a commandé des masques qu'on n'a toujours pas reçus, et je n'ai pas assez de personnels (ATSEM et agents de nettoyage) pour suivre les enfants dans les couloirs, les toilettes et pour désinfecter les locaux", poursuit l'élu.

La responsabilité pénale des maires en question

Le manque de moyens, le maire de Conflans-sur-Anille y est confronté également. Dans ce village de 500 habitants situé à proximité de Saint-Calais, les enfants ne pourront pas retourner à l'école avant le 25 mai. "En plus d'un manque d'équipements (masques, gel hydroalcoolique), la circulation est difficile à organiser dans notre école où les trois salles de classes sont à l'étage", avance le maire, Jean-Marc Lambert qui a besoin de plus de temps pour préparer cette rentrée.

"C'est une grande hypocrisie de demander la réouverture des écoles le 11 mai", s'insurge le maire de Conflans-sur-Anille

Mais outre les difficultés d'organisation, Jean-Marc Lambert est plutôt réticent à ouvrir les portes de son école. "Il y a un problème de cohérence, estime l'élu, on va mettre quinze élèves dans une classe alors que les rassemblements de plus dix personnes seront interdits! C'est une grande hypocrisie de demander la réouverture des écoles le 11 mai. L'Etat transfère sa responsabilité sur les maires. Si un môme, un enseignant ou un agent de la mairie est malade dans un mois du virus, on fait quoi?", s'inquiète le maire qui a dores et déjà envoyé son arrêté à la préfecture de la Sarthe.

Ce lundi, face au Sénat, le premier ministre, Edouard Philippe, a tenté des rassurer les élus locaux : "les inquiétudes sont là et il nous faut y répondre". Il ne s'est toutefois pas engagé sur la question de la responsabilité pénale des maires.