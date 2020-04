Les élus de la région Bourgogne-Franche-Comté doivent se réunir ce vendredi 24 avril à Dijon en séance plénière. Le président du conseil départemental et élu de l'opposition à la région s'y oppose.

Confinement et coronavirus : en Côte-d'Or, François Sauvadet s'oppose à une séance plénière de la Région

François Sauvadet exprime "son désaccord le plus total" avec la convocation par Marie-Guite DUFAY d’une séance plénière du Conseil régional ce vendredi 24 avril en présence de 34 élus, des directeurs et agents des services de la région et de la presse.

Dans un courrier, le président de la Côte-d'Or explique que "même si la réunion en présence physique restreinte est permise par l’ordonnance du 1er avril 2020, elle n’est pas obligatoire et elle est même incompréhensible alors que nous demandons à chacun de nos compatriotes, qui peuvent poursuivre leur activité à distance, de rester confiné."

L’article 6 de cette même ordonnance du 1er avril précise que « le président de la collectivité territorial peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. »

Selon François Sauvadet, cette session par visioconférence a été refusée par la Présidente Marie-Guite DUFAY avec l’appui du Rassemblement National. "Cette décision me choque" écrit le président du conseil départemental. Il ajoute que "La région se doit de respecter au maximum les règles du confinement surtout que, parallèlement, des conseils municipaux des communes rurales avec 9, 11 ou 15 élus ont interdiction de se réunir pour leur installation."