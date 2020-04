Confinement et coronavirus : "L'Etat doit faire confiance aux communes!"

Pour le président de l'AF21, on ne peut se permettre aujourd'hui "ni gesticulation, ni dispersion". Ludovic Rochette voit le 11 mai approcher, et pour lui, "il est indispensable que le déconfinement se fasse en responsabilité et en confiance".

Une réponse locale et concertée

Ludovic Rochette estime qu'il est difficile "de lire une stratégie nationale nette concernant notamment les masques", l'élu estime donc que "la réponse doit être locale et concertée".

L’association des maires de la Côte-d’Or et des présidents d’intercommunalité a fait le choix d’aider les communes et les intercommunalités à équiper leurs services en masques par l’organisation de 2 commandes de masques, la première étant livrée cette semaine.

L’Etat doit faire confiance aux communes - Ludovic Rochette

Le président des maires de Côte-d'Or écrit que "Notre responsabilité est de réussir ensemble ce déconfinement afin que les élèves retrouvent leur lieu d’enseignement en confiance, afin que chacun retrouve son lieu de travail en confiance, afin que les plus fragiles soient assurés d’une solidarité locale forte. Encore une fois, les communes, les intercommunalités, leurs élus et leurs agents sont sur le terrain afin d’aider l’Etat à réussir cette phase essentielle qui nous permettra de revenir à terme à une vie plus paisible. C’est par la proximité et par la coordination que nous réussirons."