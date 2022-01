Confinement et retrait de l'assurance chômage: Christian Estrosi veut une tolérance zéro pour les non-vaccinés

Le maire de Nice ne mâche pas ses mots à propos des non-vaccinés. Christian Estrosi estime qu'ils "constituent une menace dans notre pays". Il fait valoir l'impact de la crise sanitaire sur l'économie du pays et la santé des citoyens. Christian Estrosi rappelle au passage que "les antivax représentent 91% de ceux qui sont en réanimation ou en hospitalisation conventionnelle".

Selon lui l'économie et le système de santé français parviennent pour le moment à résister au choc "parce que nous avons un taux de vaccination supérieur à la moyenne de tous les autres pays de l'Union Européenne". Le maire de Nice se montre favorable à l'obligation vaccinale arguant que "les vaccinés n'ont pas à payer pour les non-vaccinés".

Ceux qui ne sont pas vaccinés devraient être confinés chez eux

Christian Estrosi est aussi favorable au passe vaccinal. Il critique les changements apportés par les sénateurs, des évolutions qui "envoient un très mauvais signe aux antivax". En plus du passe vaccinal, l'édile souhaite durcir encore plus les mesures contre les personnes non-vaccinées. Il en appelle à un confinement et même au retrait de certaines aides sociales: "_Ceux qui ne sont pas vaccinés devraient être confinés chez eux dans les mêmes conditions qu'au mois de mars et d'avril 2020 et par ailleurs ne devraient pas avoir droit et accès à l'assurance chômage_, comme au Canada".