Confinement : "L'Île-de-France est en sursis" dit la présidente de région Valérie Pécresse

Valérie Pécresse était ce lundi 15 mars sur France 2, elle demande plus de télétravail et plus de vaccins au gouvernement. "Si les mesures sont justifiées je ne m'y opposerai pas" a déclaré a présidente de la région Île-de-France, dans une référence évidente au confinement.

391. Voilà le taux d'incidence en région Île-de-France selon les dernières statistiques du site Covid tracker. La circulation du Covid est très haute et les capacités de réanimation théoriques ont été dépassées. Depuis ce lundi 15 mars, six patients sont transférés chaque jour par avion pour désengorger les hôpitaux. Pour résumer la situation de la région, Valérie Pécresse, sa présidente, parle de "sursis" et d'une troisième vague "très violente". Le variant anglais circule en majorité, il est plus contagieux et provoque 60% davantage de formes graves.

Valérie Pécresse ne s'opposera pas à un éventuel confinement

Devant l'hypothèse d'un reconfinement, Valérie Pécresse a gardé le cap qu'elle défend depuis plusieurs semaines. "C'est au gouvernement de décider" mais "aujourd'hui, on ne peut plus rien exclure" et "en responsabilité, _si les mesures sont justifiées, si elles sont proportionnées et accompagnées, je ne m'y opposerai pas_", a déclaré la présidente LR de région. En moyenne, près de 60 personnes supplémentaires entrent chaque jour à l'hôpital en Île-de-France à cause du Covid-19 (398 entrées pour 340 sorties).

Incitation au télétravail

Pour Valérie Pécresse, il est à la fois urgent que le gouvernement fournisse des vaccins "aux départements les plus touchés", mais aussi que le télétravail devienne une règle. "Le télétravail n'est pas suffisamment pratiqué" a reproché la présidente de région. Selon elle la fréquentation des transports en commun est de 55% aujourd'hui contre seulement 30% à l'automne, preuve que les Franciliens télétravaillent moins. La gravité de la situation a également été soulignée ce matin par le directeur de crise de l'AP-HP.