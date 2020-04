Confinement : la Ligue des Droits de l'Homme de l'Hérault dénonce des contrôles abusifs sur les plus fragiles

La Ligue des droits de L'homme s'inquiète des conditions de contrôle dans le cadre du confinement, et notamment pour les sans abri. Elle vient d'ailleurs d'écrire avec d'autres associations, une lettre ouverte au premier ministre et ministre de l'Intérieur Sophie Mazas, la présidente de la Ligue des droits de l'homme dans l'Hérault était l'invitée de France Bleu ce mardi matin.

Dans cette lettre ouverte, vous mentionnez des abus de la part des forces de police en charge des contrôles. Mais de quel abus parlez vous?

"On contrôle de manière inappropriée le motif de sorties par exemple. Ce qui pose le plus problème, ce sont les contrôles pour les personnes les plus vulnérables ou les personnes en rupture sociale. On est très interrogatif sur le décès de ce jeune homme à Béziers, le 8 avril. Un homme de 32 ans, toxicomane, mort après son interpellation"

"Il était toxicomane. C'était surtout un être humain et manifestement en rupture dans sa vie pour différents accidents de la vie. Il s'est trouvé complètement isolé, enfermé à l'extérieur, sans aucune relation possible. Et on a plusieurs cas qui remontent, notamment à Béziers. _On a un monsieur sous curatelle de plus de 70 ans, qui a pris dix neuf contraventions en 13 jours_. Quelqu'un qui est sous curatelle n'est pas accessible à la compréhension de ce qui se passe actuellement sur un confinement. Dès lors qu'il n'a pas un accompagnement spécifique, puisque quelqu'un qui est sous curatelle est quelqu'un qui est protégé parce qu'il n'est pas capable de s'administrer tout seul habituellement."

Que demandez vous au ministre et au préfet ? Des dispositifs spécifiques pour ces populations fragiles ?

"L'enfermement n'est pas une réponse adaptée. Mais c'est vrai qu'il faudrait un accompagnement plus spécifique. On voit que dans les services publics, les assistantes sociale ou certains services publics du département ou de certaines villes sont en retrait parce que les gens n'ont pas le matériel, n'ont pas de masques ou de gels hydroalcoolique, ils n'ont pas les garanties de sécurité sanitaires pour travailler. Et du coup, tout un public se retrouve abandonné. On a pu voir à Sète les personnes sans domicile fixe qui, pendant les quinze premiers jours de confinement, ont dû payer l'accès aux douches alors que manifestement, c'est une question de salubrité publique".

"Et toutes ces questions là devraient faire l'objet d'un examen attentif et de mesures d'accompagnement et d'un accueil plus ouvert. Actuellement, un SDF qui refuse d'être hébergé dans un hôtel spécifique pour différentes raisons, parce qu'il est en couple ou parce qu'il a un chien ou parce qu'il y a eu une rupture psychologique ne bénéficie d'aucun accueil. En général, si ces personnes ne prennent pas l'hébergement, elles n'ont pas accès aux douches, elles n'ont pas accès à la nourriture et donc en fait, et c'est une exclusion supplémentaire _qui, du coup, met les personnes les plus vulnérables au ban de notre société. Donc, oui, on demande des mesures spécifiques et o_n demande que le gouvernement fasse son travail, qu'il donne des masques aux différents services publics pour accompagner ces personnes. Et puis, on demande aussi que les mesures de police soient effectuées avec parcimonie".

Alors revenons en à ce SDF de 32 ans qui est mort à Béziers. Il y a une enquête en cours. Est ce que vous avez du nouveau ?

"Une enquête judiciaire est soumise à un secret, il faut respecter le cadre du travail pénal, mais _ce qui nous inquiète, c'est ces mesures de contention, lorsqu'on empêche quelqu'un de bouger en s'y mettant à plusieurs_. Ces techniques, ce n'est pas la première fois qu'elle soit remise en question. Parce que des étouffants il y en a déjà eu plusieurs. S'asseoir sur quelqu'un, ça peut effectivement produire des effets vitaux. Et puis, on s'interroge sur le fait que la police municipale à Béziers, qui, armée, puisse intervenir dans le cadre d'un couvre feu municipal de cette manière là. Il faudrait peut être un encadrement plus éthique plus contrôlé."

Donc, vous demandez de la modération dans la période actuelle ?

"Bien entendu, les personnes qui n'ont pas de motif de sortie ou qui sont les plus précaires et les plus pauvres prennent des contraventions parce qu'elles n'ont pas d'hébergement. C'est quand même incroyable et je vous rappelle que la constitutionnalité de contravention est actuellement à l'examen. C'est quand même une grosse difficulté de se dire que nous devons rester enfermés chez nous, assignés à résidence, si on a un chez nous parce que le gouvernement n'a pas mis en place des masques et des mesures de contrôle de pandémie conformes à ce que préconise, par exemple l'Organisation mondiale de la santé."

Sophie Mazas, présidente de la ligue des Droits de l'homme de l'Hérault Copier