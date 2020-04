Confinement : le conseil municipal de Saint-Etienne en visioconférence le 29 avril

Le conseil municipal de Saint-Etienne va se réunir de nouveau, mais à distance. Plus de trois mois après le dernier rendez-vous des élus stéphanois, ce conseil doit se tenir le mercredi 29 avril 2020 à 17H en visioconférence. Les discussions se concentreront essentiellement sur la crise liée au coronavirus.

Depuis le début du mois d'avril, une partie de l'opposition militait pour la tenue d'un conseil municipal dans ces conditions. Pierre Courbon, candidat PS à la mairie avec la liste "Saint-Etienne demain", il était temps que la majorité prenne cette décision : "Gaël Perdriau est revenu à la raison ! Le maire se livrait à de violentes attaques vis-à-vis de toutes celles et ceux qui ont osé émettre des avis divergents ou des propositions nouvelles. Il nous semblait important qu'à cette crise sanitaire, économique et sociale, on n'ajoute pas non plus une crise démocratique."

Ce conseil municipal permettra donc de faire le point sur les diverses mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Pour Pierrick Courbon, la fermeture totale des marchés toujours en vigueur à Saint-Etienne fait partie des sujets qui divisent, ainsi que l'arrêté municipal interdisant les joggings de 9H à 21H, "très discutable sur le plan de la légalité" estime l'élu d'opposition.