Confinement : le député du Nord Christian Hutin fustige "les profiteurs de guerre"

Il est député de l'opposition (MDC - groupe socialistes et apparentés), élu dans le Dunkerquois, et médecin de formation : Christian Hutin n'a pas de mots assez durs pour qualifier la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement : "on vit dans une forme de démocratie en carton en ce moment. Quand on gouverne par décret, il faut le faire avec calme, sérénité et intelligence, pour que les gens comprennent ce qui se passe. Là, les gens ne comprennent plus rien. C'est ubuesque".

Soutien aux petits commerçants

Christian Hutin a déposé, avec son groupe à l'Assemblée nationale, une résolution pour soutenir les petits commerces, fermés pendant le confinement : "qui peut croire qu'il y aurait un cluster chez un cordonnier, un serrurier, un fleuriste ?", s'indigne-t-il.

Et il n'hésite pas à fustiger les grandes plateformes de commerce en ligne, comme Amazon : "il y a aujourd'hui des profiteurs de guerre que sont les géants du e-commerce, et puis il y a des gens qui meurent à côté, des commerçants qui ont pourtant tout fait. C'est aberrant".

Les profiteurs de guerre doivent participer à la solidarité nationale

La solution selon lui : "taxer les bénéfices supplémentaires de ces plateformes, pour abonder un fonds de solidarité pour les petits commerçants qui souffrent. Les profiteurs de guerre doivent participer à la solidarité nationale".

ECOUTEZ : Christian Hutin, député du Dunkerquois, invité de France Bleu Nord Copier