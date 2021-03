Confinement : trois maires du Nord et du Pas-de-Calais regrettent "une décision brutale"

Les maires d'Arras, Boulogne-sur-mer et Valenciennes réagissaient, ce vendredi en direct sur France Bleu Nord, après l'annonce du confinement dans les Hauts-de-France. Tous s'accordent à dire que la mesure est nécessaire, et qu'ils la feront respecter, mais ils dénoncent le manque de concertation de la part du gouvernement.

Pour Frédéric Leturque, "on a été mis devant le fait accompli" © Maxppp - Maxppp

"Nous sommes consternés", réagit le maire centriste, "on a été mis devant le fait accompli. Les élus du Pas-de-Calais avaient pourtant écrit cette semaine au préfet de région, pour l'alerter sur le confinement du week-end, déjà difficile à vivre. Un confinement sans nouvelle aide économique serait pour nous une deuxième claque. Espérons que dans un mois, on pourra se dire que c'était un mauvais souvenir".

Frédéric Cuvillier estime que "c'est une confinement fait sur-mesure pour Paris" © Maxppp - Maxppp

Pour le maire socialiste, "il y a une forme d'inconstance dans les décisions prises. On ne laisse pas le temps d'enregistrer les résultats des mesures avant d'en prendre des nouvelles". Frédéric Cuvillier tacle au passage les choix du gouvernement : "c'est un confinement déconfiné, fait sur mesure pour Paris. 10 km autour de Paris, ce n'est pas pareil que dans nos zones rurales". Concernant la vaccination, le maire de Boulogne-sur-maire dénonce "une inégalité de traitement sanitaire" entre les territoires.

Selon Laurent Degallaix, "cette décision arrive brutalement" © Maxppp - Maxppp

Le maire UDI de Valenciennes reconnaît que le confinement "est une décision inéluctable. Mais elle arrive brutalement, et ne laisse pas le temps aux gens de s'organiser. Mais on l'appliquera et on la respectera. Il faut maintenant vacciner à tout-va, et que les vaccins soient envoyés en priorité aux régions confinées. C'est la seule manière pour en sortir rapidement".