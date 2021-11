Conflit en Pays basque : Thomas Lacoste présente son dernier documentaire à l'Atalante de Bayonne

Le cinéaste Thomas Lacoste révèle en avant première à Bayonne ce vendredi à l'Atalante son dernier film sur le conflit en Pays basque. Après un premier court métrage sur le désarmement, et un moyen métrage "Pays basque et liberté" sur le processus de paix, dans "l'hypothèse démocratique" il propose une immersion dans l'histoire de l'organisation avec certains de ses acteurs. France Bleu Pays basque a pu rencontrer le réalisateur Thomas Lacoste.

France Bleu Pays basque: C'est le troisième film sur le conflit en Pays basque, que raconte l'hypothèse démocratique que ne racontaient pas les deux premiers ?

Thomas Lacoste: alors, le premier parlait de l'importance d'accompagner le désarmement, c'était un court métrage d'intervention. Le second opus était un moyen métrage télévisuel qui nous permettait d'introduire l'histoire du conflit de sa sortie, mais plutôt vu de l'international, par les facilitateurs diplomates qui sont rentrés dans l'histoire pour penser la sortie du conflit. Et cet opus qui est central dans le projet, L'hypothèse démocratique vient proposer, lui, une immersion au moyen du cinéma, une immersion dans cette histoire et dans l'histoire de ce conflit et de sa sortie, mais vue prise en charge à la première personne par les actrices et acteurs du conflit, les victimes et négociateurs de la sortie. _U_n récit choral immersif à la première personne, pour tenter de concevoir une phrase qui viennent porter un récit de l'intérieur de des gens qui ont participé à ce conflit et à sa sortie comme une construction, une contribution à venir à l'historiographie plus large, comme une des phrases qui pourra être constitutive de l'historiographie de demain sur ce conflit.

Vous avez fait le choix d'avoir recours à de nombreuses archives télévisées, pourquoi ?

Thomas Lacoste: c'est un trope de documentariste, mais c'est vrai que c'est intéressant de rappeler des archives de l'époque en l'occurrence, ce qui arrive de l'INA et de la SONUMA est l'équivalent belge du de nos archives françaises pour montrer à quel point, dans les années 70, le conflit était présent sur le territoire national. Effectivement, des plateaux télévisés, faisaient discuter 5, 6, 10 invités de l'actualité basque, ce qui est aujourd'hui, hélas, parfaitement invisibilisé. Il me semble que montrer ce contraste entre les préoccupations de l'époque des deux côtés, que ce soit à Madrid ou à Paris, le regard qui était posé sur ce conflit était une acuité toute autre que celle qu'on connaît aujourd'hui. Oui, ou on a l'impression qu'il y a un voile qui est posé sur cette histoire qui chercherait peut être à invisibiliser les choses alors que historien comme comme intellectuel, nous savons tous que pour poser les bases d'une sortie d'un conflit, il faut que les récits puissent se faire jour et que chercher à imposer des idées, des voiles ou à invisibiliser des histoires fabuleuses, il n'y a rien de tel pour poser les germes d'un perpétuel recommencement.

Vous avez choisi de faire parler quasiment uniquement des militants abertzale, c'est un choix délibéré ?

Thomas Lacoste: Vraiment, le choix pour ce casting, pour ce long métrage, c'était celui de ne convoquer les récits des combattants et des personnes qui se sont impliquées dans la sortie du conflit. Du coup, du coup, effectivement. D'où la présence de Jesus Eguiguren, qui était à l'époque le président du Parti socialiste basque et qui a eu effectivement en son temps un rôle majeur dans la préparation et la mise en place et la participation aux négociations en Suisse. Donc, effectivement, c'est un choix délibéré. Après, pour ce qui est des gens qui sont opposés à ce conflit ou au processus de paix ou qui considèrent qu'il n'y a pas de processus de paix parce qu'il n'y a que des gagnants et des perdants dans cette histoire, cela, on les entend trop dans les médias madrilènes et parisiens. Il ne me semblais pas forcément très intéressant de les convoquer ici en tout cas pour narrer ce conflit auquel ils n'ont pas directement participé.

Après la sortie de votre dernier documentaire "Pays basque et liberté" des associations de victimes d'ETA avaient accusé le film d'être une propagande pro-ETA*, vous craignez une même levée de boucliers ?

Thomas Lacoste: Non, non, non. On s'attend plus à une intelligence bien comprise. C'est à dire qu'effectivement, pour que les conflits se résolvent, il faut que les récits de part et d'autre puissent être entendus. Et il me semble criant aujourd'hui que dans l'espace public, qu'il soit espagnol ou français, cette voix de ses militantes et militants abertzale est aujourd'hui et trop tue. Et il me semble important de la faire entendre et de montrer en quoi eux aussi se sont engagés sur la voie démocratique et de souligner cette trajectoire.

N'avez vous pas une vision romantique de l'organisation ?

Thomas Lacoste: Notre volonté était de rendre une partie de la mémoire à la population basque qui pour moi n'était pas traitée, en tout cas à l'extérieur du territoire, et je pense qu'on a besoin pour penser la paix de deux appuis de deux jambes et pour que les enfants de ce pays puissent marcher correctement on a besoin de ces deux jambes et il me semblait important de faire entendre cette voix de la gauche abertzale qui, pour moi, était jusqu'ici en tout cas en dehors du territoire basque assez invisibilisé. Je ne vois pas de romantisme là dedans. Non, c'est plutôt saluer cette hypothèse démocratique et qui polysémique. Pour nous, c'est à la fois une hypothèse face à un régime dictatorial que représentait celui de Franco, penser l'émancipation d'un peuple, c'était aussi face à un nationalisme conservateur penser de nouvelles formes d'émancipation qui ont été structurées avec les fondations de l'abertzalisme, c'est aussi saluer la capacité d'un changement de scène quand, effectivement, pris dans la violence d'une scène politico militaire, une organisation décide de faire le choix d'une scène unique politique et ou encore de face à un îlot de libéralisme très internationalisé, de penser des formes de coopération collective localement extrêmement forte. Et tout ceci pour moi, représente le terreau de cette hypothèse démocratique qui me semble un terreau qui me semble extrêmement fertile sur ce territoire.

*Thomas Lacoste avait par ailleurs porté plainte pour diffamation contre ses accusateurs. L'affaire suit son cours.