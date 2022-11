Conflit d'intérêts : pas de "manquement" dans les déclarations d'Agnès Pannier-Runacher, dit la HATVP

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) blanchit la ministre de la Transition énergétique. Ce mardi soir dans un communiqué, une semaine après les révélations sur les parts détenues par les enfants d'Agnès Pannier-Runacher dans une société non mentionnée sur sa déclaration d'intérêts, la HATVP dit constater "l'absence de manquement (...) à ses obligations déclaratives", selon un communiqué, et ce à l'issue de "vérifications" et d'"échanges" avec la ministre.

Dans la matinée, un décret paru au Journal Officiel stipulait par ailleurs qu'Agnès Pannier-Runacher ne pourrait plus s'occuper de sujets liés à trois entreprises, Défense conseil international, EP2C et le groupe pétrolier Perenco dont le père de la ministre a été l'un des dirigeants. Selon la HATVP, ce décret par lequel la ministre n'interviendra en aucune façon dans les dossiers concernant cette société permettra "de prévenir les risques de conflits d'intérêts vis-à-vis de ce groupe". Ces dossiers, s'il y a lieu, seront désormais traités par la Première ministre Elisabeth Borne. En se mettant à l'écart de ces sujets, la ministre entendait "couper court à toute critique", a justifié son entourage auprès de l'AFP.

La HATVP avait lancé le 8 novembre des "vérifications" après des informations du média d'investigation Disclose, affimant que les enfants d'Agnès Pannier-Runacher détenaient des parts dans une société française, non mentionnée sur sa déclaration d'intérêts, et dont les fonds sont en partie domiciliés dans des paradis fiscaux.