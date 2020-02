Congé après la perte d'un enfant : la députée du Loiret, Caroline Janvier, fait aussi son mea culpa

Loiret, France

Depuis quelques heures, son nom circulait sur les réseaux sociaux et auprès des groupes de gilets jaunes. Caroline Janvier, la députée de la deuxième circonscription du Loiret, fait bien partie des 37 députés qui se sont opposés jeudi dernier à la proposition de loi pour allonger le congé pour perte d'un enfant à 12 jours. "J'ai reçu beaucoup de commentaires et même quelques menaces. Mais j'ai senti surtout beaucoup d'émotion".

Aujourd'hui, l'élue loirétaine assume : " Evidemment, on a fait une erreur et on peut comprendre l'émotion que cela suscite. Maintenant, il faut bien comprendre que cette proposition reposait sur un financement des jours de congés par les entreprises. Et nous ne voulions pas faire un acte de générosité facile en faisant peser ça sur les entreprises".

" On va réparer ce vote

Malgré ces explications, le refus de la majorité a suscité un tollé jusqu'à l'Elysée. Emmanuel Macron a demandé à son gouvernement de faire preuve d'humanité dans le soutien aux parents confrontés au deuil d'un enfant. " Pendant ce weekend, on a beaucoup échangé par notre président de groupe " explique Caroline Janvier. " On va réparer ce vote avec une proposition qui ira encore plus loin que les 12 jours de congés avec par exemple, un accompagnement psychologique".

La députée du Loiret refuse en tous cas le procès qui est fait aux élus de majorité de manquer d'humanité ou de conscience personnelle. " Nous sommes solidaires des décisions du gouvernement. Maintenant, c'est une erreur qu'on assume collectivement". Et la députée précise que , 2 élus de la majorité parlementaire visée par les critiques , ont précisément connu ce drame de perdre un enfant. Dès cette semaine, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, doit recevoir l'ensemble des associations concernées ainsi qu'avec le Medef et les syndicats pour travailler sur un nouveau texte.