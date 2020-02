Congé de deuil d'un enfant : "un couac, des propos inhumains" selon la sénatrice mayennaise Elisabeth Doineau

Département Mayenne, France

Le gouvernement doit revoir sa copie après la polémique sur le rejet par la majorité d'une proposition visant à allonger la durée du congé de deuil pour les parents qui perdent un enfant. Le refus a provoqué un énorme tollé obligeant Emmanuel Macron à sortir de sa réserve pour exiger à ses troupes de faire preuve de plus d'humanité. Après la semonce du Président, les mea-culpa s'enchaînent. La ministre du Travail Muriel Pénicaud reconnaît "une erreur" et s'engage à "rapidement corriger".

Interrogée par nos confrères de Public Sénat, la sénatrice centriste de la Mayenne, Elisabeth Doineau, nommée rapporteure au Sénat de cette proposition de loi parle d'un couac politique : "c'est inacceptable, c'est inhumain. Les propos qui ont été tenus étaient inhumains. La perte d'un enfant c'est un drame et je pense que la façon dont ça a été traité à l'Assemblée montre une impréparation, un tsunami médiatique et dans l'opinion. Qu'a fait la majorité pour amender le texte, pour le consolider ? Il faut apaiser le débat et je vais travailler avec le gouvernement pour trouver un certain consensus avec humanité et détermination."

