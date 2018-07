Congrès de Versailles : Emmanuel Macron devant les parlementaires pour reprendre la main

Par Viviane Le Guen, France Bleu

Comme l'an passé, Emmanuel Macron s'exprimera ce lundi à 15h devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles pour tracer le cap économique et social de l'année à venir. Un rendez-vous boycotté par des élus d’opposition de droite et de gauche qui dénoncent un cérémonial coûteux et inutile.