Emmanuel Macron candidat l'avait promis aux députés et sénateurs. "Tous les ans, je reviendrai devant vous pour vous rendre compte", disait-il il y a un an au congrès, réuni à Versailles.

La promesse est donc tenue, les 900 élus des deux chambres sont à nouveau réunis ce lundi pour entendre le bilan de la première année d'Emmanuel Macron président. Il devrait aussi "donner à voir la deuxième année du quinquennat".

Je veux bien faire les choses mais il faut qu'il y ait du sens - Paul Molac

Manqueront à l'appel les élus insoumis et quelques francs-tireurs des Républicains et fait plus rare, un député LREM. Paul Molac, élu au premier tour sous l'étiquette En Marche dans le canton de Ploërmel il y a un an, avait des rendez-vous pris de longue date dans sa circonscription. _"_Si c'est juste pour entendre un discours, ça n'a pas un intérêt très important. Que je sois là ou non, je ne vois pas ce que ça va changer."

Paul Molac est critique par rapport à la politique du gouvernement : "Il a déjà été dit qu'il n'y aurait pas de tournant social ; pour la langue bretonne nous avons eu de mauvaises nouvelles concernant le ñ, le bac, Diwan... Je veux bien faire les choses mais il faut qu'il y ait du sens."

Pour autant, le député morbihannais ne compte pas rendre sa carte LREM.

Paul Molac, "un autonomiste autonome" pour Richard Ferrand

Pour Richard Ferrand, député finistérien et patron des marcheurs à l'assemblée, il n'y a pas de polémique, "c'est anecdotique. Je ne crois pas qu'il y ai là des fractures ou des fissures. Il y a seulement des députés qui pensent que leur singularité vaut mieux que le collectif. Je le regrette, je pense que ça n'est pas très malin mais au fond ça n'est pas très grave."

Et Richard Ferrand de qualifier Paul Molac "d'autonomiste autonome". "Il fait sa vie", poursuit-il. Réaction de l'intéressé ? "Moi je fais attention aux bretons et je défend les bretons. Je ne lutte pas pour un président ou un parti mais pour tout le monde."