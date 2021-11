Congrès des Maires : David Lisnard ne veut pas répondre à la "vulgarité" de Renaud Muselier

Ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Renaud Muselier et David Lisnard. Le premier estimait hier que son pourtant compagnon de parti était un maire déconnecté des réalités : "Le maire de Cannes, du haut de son tapis rouge, niché dans son palais des festivals ne pourra jamais comprendre ce que les maires et les concitoyens vivent au quotidien dans les territoires."

David Lisnard ne veut pas polémiquer

Le maire de Cannes a répondu pour la première fois en exclusivité sur France Bleu Azur. Et il ne veut pas entrer dans ce débat là. "Je ne veux pas me laisser embarquer dans des commentaires" dit en préambule un David Lisnard au ton visiblement désabusé. Avant de rappeler que Renaud Muselier n'est pas maire et d'ajouter :

"Il devrait passer son temps à gérer la région, plutôt qu'à ce genre de commentaire vulgaire"

Congrès des Maires de France

David Lisnard doit savoir ce mercredi s'il est porté président de l'association des Maires de France. La droite se divise entre d'un coté les soutiens de Philippe Laurent rival de David Lisnard et de l'autre la droite Les Républicains qui soutient majoritairement le maire de Cannes.