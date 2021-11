Congrès des Maires de France : "On a été en première ligne face à la crise" dit le maire de Flixecourt

Le coup d'envoi, ce mardi, du congrès de l'Association des Maires de France à Paris. Environ 10.000 élus vont s'y retrouver pendant trois jours, comme Patrick Gaillard, le maire de Flixecourt. Il était l’invité de France Bleu Picardie.

Il participera au congrès à partir de mercredi. Un congrès sur le thème des "maires en première ligne face aux crises. Et la thématique est totalement appropriée pour Patrick Gaillard : "On a été en première ligne face à la crise sanitaire. On a dû gérer au quotidien tous les problèmes des habitants et tous les problèmes liés à la crise. Par exemple, la désinfection des tables de la cantines tous les midis. On avait arrêté il y a 15 jours, mais là, on doit reprendre. Donc il faut remettre du personnel à qui on a demandé d'arrêter de le faire. C’est vraiment une gestion au quotidien."

30.000 à 50.000 euros de surcoûts liés au Covid

Pour Patrick gaillard, cette crise sanitaire a conforté le rôle du maire : « Je pense qu'on est indispensable, pas forcément moi, mais tous les maires en général. Il a bien fallu gérer au quotidien les problèmes liés à cette crise pour que tout se passe au mieux. »

L'une des revendications des élus concernant la crise sanitaire est la « nationalisation » de la facture. Les communes ont dû payer de leur poche des surcoûts liés à la crise du Covid. Une facture qui représente 5 à 6 milliards d'euros, selon l'Association des Maires de France. Un surcoût assez important pour la commune de Flixecourt, selon Patrick Gaillard : "On a dû acheter des masques, des produits de désinfection et ce n'est pas donné. Pour bien respecter les règles d'hygiène, il faut acheter des produits qui sont qui sont plus chers que ceux qu'on trouve dans le commerce. Il a aussi fallu gérer le personnel en plus, notamment envoyer deux personnes pour désinfecter la cantine tous les midis. C'est des indemnités en plus, des salaires en plus. Ca fait beaucoup de choses à payer en plus."

Patrick Gaillard soutient que « beaucoup de choses ont été indemnisées, une partie des frais n’ont pas été pris en charge. Pour la commune de Flixecourt, cette somme représente selon lui "entre 30 et 50.000 euros" : "c'est une somme conséquente. C'est de l’argent qu'on ne pourra pas mettre ailleurs. C'est toujours pénalisant, on va être obligés de freiner nos investissements pour gérer cette crise."

Un meilleur accompagnement des maires

Emmanuel Macron va recevoir une délégation d'élus mercredi soir à l'Elysée. Jeudi, il ira au congrès des maires pour en faire la clôture. Un président qui semble en "opération séduction" à cinq mois de la présidentielle pour Patrick Gaillard : _"Je pense qu’il a envie de retrouver un lien avec les élus et qu’il veut se positionner pour les prochaines élections. Mais nous, ce qu’on aimerait vraiment, c’est que l’Etat nous aide davantage au quotidien. Certaines décisions du gouvernement nous coûtent très cher. Les maires ont besoin d’être mieux accompagnés."_

L'interview compète de Patrick Gaillard est à réécouter ici.