Congrès des maires de France: des élus marnais protestent

Ce lundi c'est l'ouverture de la 100ème édition du Congrès des maires de France à Paris. Au programme, des débats sur la sécurité et le changement climatique. Mais certains maires marnais protestent contre la baisse des dépenses de fonctionnement et la suppression des emplois aidés.

Le 100ème congrès des maires de France s'ouvre ce lundi et dure jusqu'à jeudi à Paris où il sera clôturé par un discours du Président Emmanuel Macron. L'occasion pour les élus présents d'aborder plusieurs thèmes: la sécurité, le réchauffement climatique ou encore l'arrivée du Très Haut débit dans les petites communes rurales. Mais dans la Marne, certains maires comme le maire de Tinqueux, Jean Pierre Fortuné ou encore le maire de Joiselle Gérard Amon protestent contre la baisse des dépenses de fonctionnement de leurs communes mais aussi la suppression de la taxe d'habitation et des emplois aidés.

Interview de Gérard Amon, maire de Joiselle et président de la communauté de communes Sézanne Sud Ouest marnais Copier

Le maire de Reims, Arnaud Robinet estime que les maires ne sont pas assez consultés par le gouvernement et les députés. Il demande qu'on accorde aux maires plus de confiance et de responsabilité.

Arnaud Robinet, le maire de Reims Copier

A Tinqueux, le maire Jean Pierre Fortuné n'est pas d'accord avec la suppression de la taxe d'habitation qui jusqu'ici profitait aux communes. pour lui, la supprimer c'est empêcher les maires des communes d'agir.

Jean Pierre Fortuné, le maire de Tinqueux Copier

Un maire portant son écharppe à la main © Maxppp - Bruno Levesque

Aujourd'hui, la France, on est repassé sous la barre des 36.000 communes. D'après le dernier recensement, il y a 35.885 communes.