Congrès des maires de France : "La fusion de communes peut avoir un sens" en Isère, juge une maire du Trièves

Les communes de Saint-Sébastien et Cordéac ont fusionné le 1er janvier 2017, pour former la commune de Châtel-en-Trièves.

Ils ont souvent été en première ligne lors de la crise sanitaire. Les maires de France ont rendez-vous jusqu'à demain pour leur congrès annuel, à Paris. Parmi eux, plusieurs maires de l'Isère, dont Fanny Lacroix, jeune maire de Châtel-en-Trièves. Elle intervient ce mercredi 17 novembre lors d'une table ronde sur les communes nouvelles, et elle souhaite faire entendre les problématiques des zones rurales.

France Bleu Isère : D'abord, pouvez-vous nous rappeler l'histoire de votre commune, Châtel-en-Trièves?

Fanny Lacroix : Châtel-en-Trièves est née au 1er janvier 2017 de la réunification de deux anciens villages qui s'appelaient Saint-Sébastien et Cordéac. Il y a 150 ans, ils formaient déjà une seule et même commune mais ils se sont séparés à l'époque pour des dissensions religieuses (ndlr : entre catholiques et protestants).

Ce qui a été le déclencheur de la création de cette commune nouvelle, ça a été la fermeture de l'école de Cordéac, qui avait une classe unique avec six enfants. L'Éducation nationale a donc appelé le maire en mars 2016 pour l'informer de la fermeture de la classe. C'est à ce moment là que les deux municipalités se sont rencontrées. Saint-Sébastien avait déjà perdu son école il y a 40 ans. On vivait une désertification et une fuite des services vers les centres-bourgs - assez caractéristique des zones rurales - et les deux conseils municipaux ont décidé d'unir leurs forces pour maintenir le service public de proximité, pour faire en sorte que nos communes soient vivantes. Et qu'elles ne meurent pas.

Et quatre ans après la fusion, quel est le bilan ?

Un bilan extrêmement positif de mon point de vue, bilan qui a d'ailleurs été approuvé dans les urnes par mon élection en 2020, avec un grand nombre de services qui ont pu revoir le jour dans notre commune. L'école a été sauvée, on a 20 enfants qui fréquentent la classe unique qui fonctionne bien avec la création de services périscolaires de qualité.

Et puis il y a aussi une dynamique associative et citoyenne autour de cette commune nouvelle, avec la création d'un café-épicerie associatif, des jardins partagés et puis une carrière équestre communale à gestion associative. En fait, il y a beaucoup de cavaliers dans le Trièves et ils n'ont pas forcément les structures pour travailler leur cheval. Donc ils ont voulu construire, sur un terrain communal, un espace pour travailler leurs chevaux. En échange, ils entretiennent aussi les sentiers de la commune, c'est un pacte avec la commune.

Qu'est ce que vous allez dire aujourd'hui au congrès des maires de France ? Qu'est ce que vous allez faire remonter de cette expérience ?

Ce que je veux faire remonter, c'est qu'il n'y a pas de destin tout tracé, qu'on peut reprendre en main notre notre avenir collectivement, en rassemblant nos forces. Donc, moi, je ne suis pas forcément pour créer des communes XXL, mais la fusion peut avoir du sens sur des toutes petites communes de notre taille, en milieu rural. En montagne, on a cet esprit de se serrer les coudes pour continuer à vivre. Ça peut avoir du sens si ce n'est pas dans une logique gestionnaire de simplement faire des économies.

La fusion doit avoir un sens de réémergence du politique, pour faire cité ensemble et pour que les communes restent fortes et vivantes. Je suis vraiment très attachée à cet échelon communal, c'est le premier échelon de la République, donc il faut que les communes aient du sens et qu'elles portent des projets de société structurants. C'est le message que je vais faire passer au Congrès.

Et quels sont les sujets qui reviennent lors de ce congrès des maires de France ? Je pense notamment à cette proposition du président de la Fédération de chasse qui veut faire des chasseurs des acteurs de la police de proximité. Est-ce un sujet de discussion pour les maires lors de ce congrès ?

Oui, on en a parlé. Effectivement, ce n'est pas une solution qui nous convient. La question de la sécurité est une question régalienne dans notre pays et doit être gérée à ce niveau là. Donc, on a des représentants de la sécurité sur nos territoires - le maire en est un - et donc il faut que ça se fasse de manière sérieuse. Donc, nous, on appelle plutôt l'Etat à assumer ses responsabilités en termes de sécurité.

Qu'est ce que ça vous apporte de participer à ce congrès des maires de France pour vous, maire de petites communes du Trièves ?

Eh bien, c'est de faire que l'association des maires de France prenne en compte les problématiques des territoires ruraux. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des enjeux très spécifiques, mais qui portent sur des enjeux universels : quand on parle de l'accès aux services publics, c'est particulièrement important en milieu rural, mais ça résonne aussi dans des territoires périphériques qui sont des territoires plus urbains. Donc, nous, on veut que ces problématiques rurales soient aussi intégrées dans les réflexions de l'AMF.

Et puis participer au congrès, c'est aussi faire réseau, parce qu'on rencontre nos collègues, il y a des forums, des échanges d'expériences qui sont organisés. C'est mon premier mandat, donc je suis assez surprise de tout cela, il y a aussi plein de moments informels qui sont organisés autour de ce congrès. Et puis on va aussi visiter les institutions. Par exemple, ce soir, j'irai à l'Elysée avec des collègues et je suis aussi très curieuse de pouvoir rentrer au palais de l'Elysée.