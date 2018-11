Congrès des maires de France : le ras le bol des élus

Quelle que soit leur couleur politique, tous les maires expriment leurs difficultés et le Congrès de l'AMF, qui s’ouvre ce mardi à Paris, devrait servir de caisse de résonance. Entre désillusion et découragement, un maire sur deux ne devrait pas se représenter en 2020 (Etude du Cevipof).

à lire Un maire sur deux envisage de ne pas se représenter en 2020, selon une enquête du Cevipof

Un manque de considération de l'Etat

Diminution des emplois aidés, baisse des dotations pour les communes qui ne s’engagent pas dans une politique de ralentissement des dépenses, les maires se sentent déconsidérés par l'Etat. La décision du président de la République de ne pas se rendre cette année au congrès ne fait qu'amplifier ce sentiment. Et même si Édouard Philippe sera présent jeudi, ce n'est pas la lettre envoyée aux 36.000 premiers édiles de France et la délégation qui sera reçue à l'Elysée mercredi soir qui calmera les esprits. Certains maires ont décidé de décliner l'invitation d'Emmanuel Macron.

#BalanceTonMaire n'est toujours pas passé

Beaucoup de maires se sont également sentis humiliés par le #BalanceTonMaire lancé par des militants LREM pour dénoncer les 6.000 maires qui ont relevé leur taxe d'habitation. Sa suppression progressive avait pourtant été décidée par le gouvernement. "On jette en pâture des élus qui essaient au quotidien d'être au service de leurs administrés "dénonçait Charly Varin, président de Villedieu Intercom et maire de Percy en Normandie sur France Bleu.

Le désarroi est le plus fort dans les plus petites communes.

"On n’a plus aucun moyen de travailler et l’État, qui devrait nous aider, joue dans le camp adverse et nous met des bâtons dans les roues", explique le divers droite, Philippe Rion pour justifier en février dernier sa démission du poste de maire de Castillon, un village de 400 habitants des Alpes-Maritimes.

"C’est inquiétant, car cela traduit une vraie désillusion, une vraie fatigue", s’alarme le sénateur socialiste des Landes Eric Kerrouche, auteur d’un essai publié ce mardi par la Fondation Jean-Jaurès. Son étude est basée sur un questionnaire mis en ligne par le Sénat, auquel 17.500 maires ont répondu et dont le Parisien/Aujourd'hui en France publie les grandes lignes : manque de considération, difficulté à concilier mandat de maire et vie personnelle ou professionnelle, etc. Eric Kerrouche plaide pour une augmentation de la rémunération des maires, laquelle reste inférieure à 1 350 euros dans les villes de moins de 1.000 habitants.

"On est bien vénère !"

La césure est plus que jamais sensible entre le monde politique et les citoyens. "Le président de la République avouait n’avoir pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants", souligne Jean-François Vigier, maire UDI de Bures-sur-Yvette dans le Parisien/Aujourd'hui en France. "Il a raison, mais le malaise est beaucoup plus ancien et il touche désormais l’un des piliers de la démocratie française : les maires".

On est bien vénère et il y a de quoi! https://t.co/3Xw6DgktxG — Jean-François Vigier (@jfvigier) November 19, 2018