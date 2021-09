Congrès des maires de la Somme : "un message de confiance" demandé au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin

Les maires de la Somme et les présidents d'intercommunalité se réunissent ce vendredi à Mégacité Amiens. Un congrès des maires au milieu d'un contexte difficile, avec des inquiétudes face aux problèmes de sécurité !

L'insécurité, sujet majeur

Présidente de l'association des maires de la Somme, Bénédicte Thiébaut était l'invité de France Bleu Picardie. Avec ce témoignage, "les maires sont surtout isolés, face aux incivilités" ! Autre problème plus local, la question de l'immigration clandestine sur le littoral picard : les maires ont "du mal à gérer ces difficultés" selon leur représentante.

Bénédicte Thiébaut, présidente de l'association des maires de la Somme © Radio France - François Sauvestre

"Il faut redonner aux maires la confiance" estime Bénédicte Thiébaut. Comment ? Avec plus de moyens des forces de l'ordre et une capacité de décision locale plus forte.

Le temps presse : "il y a déjà des démissions" souligne la présidente de l'association des maires de la Somme. "Il faut donc des engagements." Après les différents confinements, "les maires se sont sentis encadrés" mais maintenant face aux problématiques du quotidien, le maire se sent seul.

Le numérique, autre préoccupation

Autre problématique du moment : "il y a encore des zones autour d'Amiens où la fibre n'est pas installée" souligne Bénédicte Thiébaut, qui est aussi maire de Roiglise (près de Roye) et présidente de la communauté de communes du Grand Roye.

Le réseau mobile n'est toujours pas optimal partout : les personnes concernées sont encore obligées de sortir des habitations parce que ça ne capte pas. Embêtant avant l'arrivée de la fibre partout dans la Somme à l'horizon 2024.

Des maires déjà perturbés par la présidentielle ?

Un Congrès des maires de la Somme, sans regarder l'élection présidentielle de 2022. Des maires du département reçoivent-ils déjà des demandes de parrainages des candidats ? Bénédicte Thiébaut botte en touche : "je pense surtout au Congrès. Il faut que les maires se parlent. Les maires ont besoin de cet échange pour voir une solidarité dans leur fonction."