Congrès des maires : l'association des maires de Côte-d'Or réclame une réforme de la fiscalité locale

Pas de traditionnel discours du Président de la République au congrès de l'association des maires de France cette année. A la place, Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée un millier de maire, dont celui de Brognon en Côte-d'Or, Ludovic Rochette.

ⓘ Publicité

Quel est le message des élus locaux au Président de la République ?

Il y a un message à court terme, c'est d'aider les collectivités qui, pour beaucoup, sont dans une situation contrainte avec la crise énergétique. Et puis après, il y a un message à plus long terme, c'est que nous sommes au bout d'un système. Nous devons imaginer ensemble un nouvel acte de décentralisation, accompagné par une réforme de la fiscalité, une solidarité entre les territoires. Et on espère que le message a été reçu.

La taxe d'habitation va totalement disparaître l'année prochaine. Elle est censée être compensée intégralement par des versements de l'Etat. Est ce que les communes peuvent fonctionner sans cette taxe d'habitation?

Ça pose deux soucis. Ça pose un premier souci financier et ça pose la question de la relation entre l'habitant et sa commune. Aujourd'hui, le lien qui existe, c'est le lien entre le propriétaire et la commune et non plus entre l'habitant et la commune. Ça pose un problème presque philosophique de la vie en commun dans nos communes. C'est là où nous nous militons vraiment pour cette réforme de la fiscalité. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à la fin, seule une partie de la population se retrouve avec a charge fiscale des services sur une commune qui est au service de toute la population.

Il ne faut pas augmenter le poids total de la fiscalité. Avoir des réformes successives de fiscalité, c'était c'est le temps d'avant. Aujourd'hui, on doit imaginer un temps beaucoup plus long parce que les enjeux, notamment écologiques, sont monstrueux devant nous. Et on n'y arrivera qu'avec une nouvelle organisation et avec un dialogue au fil de l'eau entre l'Etat et les collectivités. Vous savez que les collectivités sont organisées dans une structure qui s'appelle Territoires unis, qui élit les régions, les départements et aussi l'Association des maires de France. Ça, c'est une bonne structure pour dialoguer avec l'Etat et je pense que cette volonté, aujourd'hui, elle est réciproque.