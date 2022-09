Congrès des maires ruraux : la secrétaire d'Etat à la ruralité face aux maires sur France Bleu Périgord

Le congrès national des maires ruraux s'ouvre à Eymet en Dordogne ce vendredi 30 septembre. Pendant trois jours, les maires des petites communes de France se réuniront pour débattre de sujets d'actualité. Ce vendredi matin entre 9h et 10h, France Bleu Périgord, partenaire de l'évènement, organise un débat avec la secrétaire d'Etat chargée de la ruralité, Dominique Faure.

La santé au coeur des débats

La ministre sera face à plusieurs maires de communes rurales : Michel Fournier, président de l'Association des Maires Ruraux de France et maire de Voivres dans les Vosges, Dominique Chappuis, vice présidente de l'AMRF et maire de Rosoy dans l'Yonne, Evelyne Roux, maire de Savignac-les-Eglises en Dordogne et Thierry Boidé, maire de Saint-Géraud-de-Corps en Dordogne. Les débats porteront sur des sujets particulièrement sensibles en zone rurale, les services publics, la protection de l'environnement, les transports ou encore la santé et la démographie médicale. L'AMRF publie d'ailleurs ce vendredi une enquête sur le nombre de médecins généralistes et spécialistes qui ne cessent de baisser à la campagne.

L'émission en direct du centre culturel d'Eymet ce vendredi entre 9h et 10h sera animée par Marc Bertrand et Julien Pelé.