Lille, France

L'objectif du congrès est clair. Le Front national, réuni samedi et dimanche à Lille (Nord) espère bien se dépoussiérer et se débarrasser de ses lourdeurs. Au menu, changement de nom et nouvelle stratégie politique. Sans surprise, les militants frontistes ont adopté les nouveaux statuts proposés par la direction du parti et réélu Marine Le Pen à son poste.

Exit le président d'honneur

C'est en 2011 que Marine Le Pen a pris la tête du Front national, succédant ainsi à son père Jean-Marie Le Pen. Ce dimanche à Lille, en votant les nouveaux statuts du parti à 79,7 %, les militants ont choisi de supprimer la fonction de président d'honneur, occupé par le fondateur du FN. Il avait déjà été exclu en 2015 par sa fille après des propos polémiques répétés sur la Shoah.

Marine Le Pen réélue

Là non plus, aucune surprise. Seule candidate, Marie Le Pen a été réélue à la tête du parti, avec 100 % des suffrages exprimés. A 49 ans, l'ancienne finaliste de la présidentielle entame un troisième mandat de présidente du Front national. Il y a eu dans ce scrutin, un peu moins de 3 % de bulletins blancs ou nuls.