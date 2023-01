Congrès du Parti socialiste : les deux candidats au poste de Premier secrétaire revendiquent la victoire

Nicolas Mayer-Rossignol maire de Rouen (à gauche), et Olivier Faure Premier secrétaire sortant, espèrent tous les deux diriger le PS.

Ils ont tous les deux crié victoire cette nuit pour un unique poste, celui de Premier secrétaire du Parti socialiste (PS). La scène est difficile à imaginer, mais pratiquement au même moment, vers 1h30 du matin après plusieurs heures de dépouillement d'un second tour qui s'est déroulé jeudi 19 janvier, les deux candidats Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol ont estimé avoir été élus par les militants du PS.

C'est d'abord le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol qui annonce sa victoire à la presse. Mais quelques minutes plus tard, le Premier secrétaire socialiste sortant, Olivier Faure, publie une vidéo sur YouTube : les militants "ont exprimé ce soir, par un vote clair, leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes en me renouvelant leur confiance", déclare Olivier Faure.

Les deux rivaux crient victoire alors qu'il reste encore des votes à dépouiller. Face à cette situation ubuesque, ils s'accusent désormais d'irrégularités dans les votes : bourrage d'urne, surveillants de scrutin non autorisés à entrer dans des bureaux de vote... Nicolas Mayer-Rossignol et Olivier Faure ont déjà annoncé des recours et des demandes d'annulations de vote dans des sections.

Un résultat officialisé à Marseille dans une semaine

Interrogé sur ce cafouillage, Corinne Narassiguin, numéro 2 du PS, a estimé qu'Olivier Faure arrivait légèrement en tête du vote : autour de 52%, selon les premières tendances portant sur "plus de 50% des fédérations représentant plus de 50% des votants".

Le futur nom du chef du PS pourrait changer la ligne politique des socialistes. Olivier Faure continue de défendre une alliance de gauche, via la Nupes. Son concurrent Nicolas Mayer-Rossignol est plus frileux sur le sujet, notamment sur l'alliance formée avec Jean-Luc Mélenchon.

Une commission de recollement des résultats doit se réunir ce vendredi. Le vainqueur doit être officiellement intronisé lors du 80e congrès du Parti socialiste, les 27, 28 et 29 janvier à Marseille.