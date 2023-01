Congrès du PS : "C'est le début d'une nouvelle histoire", selon le secrétaire fédéral en Seine-Maritime

Il aura fallu du temps et des jours de négociations. Le congrès du PS s'est terminé dimanche soir à Marseille. Ce congrès est marqué par un accord, qui entérine la réélection d'Olivier Faure a la tête du parti. Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol qui contestait le scrutin et dénonçait des fraudes, devient premier secrétaire délégué, de même que Johanna Rolland, la maire de Nantes.

Une nouvelle organisation à plusieurs têtes et une question : quel avenir pour le parti ? Pour Nicolas Rouly, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste de la Seine-Maritime.

"C'est la fin d'une séquence qui n'était pas jolie, jolie et très désagréable pour les militants en particulier." Pour lui, c''est "le début d'une nouvelle histoire."

Selon Nicolas Rouly, ce congrès à Marseille "a permis de trouver une solution de rassemblement, évidemment préférable au déchirement. Ça fait six ans en réalité que le Parti socialiste est en crise. La nouveauté, c'est justement ce qui s'est construit ce week-end avec le rôle d'élus comme Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, président de la Métropole, aux côtés aussi de Johanna Rolland, maire de Nantes, et qui vont accompagner Olivier Faure."

Nicolas Mayer-Rossignol va avoir un nouveau rôle, celui de premier secrétaire délégué. "Nous avons une direction collégiale avec un premier secrétaire, Olivier Faure, avec deux premiers secrétaires délégués. Ensemble, ils vont piloter le Parti socialiste, préparer les décisions collégiale de nos instances. Il y a aussi tout ce travail autour des processus de votes, outre le fond, les idées, les propositions sur les retraites, sur l'éducation, sur l'écologie également", explique Nicolas Rouly.

