Congrès du PS : "je ne peux pas imaginer qu'il y ait scission" déclare le maire de Portet-sur-Garonne

Le parti socialiste se réunit en congrès à Marseille à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche

Après la déroute de la présidentielle en avril, l'alliance pour les législatives de juin, La Nupes, le parti socialiste se réunit en congrès à Marseille à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche. Ce 80ème congrès doit proclamer définitivement les résultats de l'élection au poste de Premier secrétaire National. Après le vote des adhérents, une commission de récolement a donné Olivier Faure, le sortant, en tête avec 51,09%. Mais le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol qui a récolté 48, 91% des suffrages, conteste ce résultat et demande un recomptage.

Il a refusé la proposition d'Olivier Faure de le nommer "Premier secrétaire adjoint" aux cotés d' Hélène Geoffroy, 3e candidate, et Johanna Rolland, la maire de Nantes, à qui Olivier Faure avait promis le poste en cas de victoire. Thierry Suaud, le maire PS de Portet-sur-Garonne et conseiller départemental soutient Olivier Faure, et se dit "atterré" par la situation actuelle. Il ne sera pas à Marseille mais espère que les choses vont s'apaiser. France Bleu Occitanie l'a contacté.

"Je soutiens Olivier Faure, même si rappelez-vous, j'ai été victime si j'ose dire, des accords Nupes sur la 9e circonscription de Haute-Garonne où j'étais candidat. Je crois sincèrement que la stratégie de rassembler au mieux la gauche, et d'en prendre un jour pourquoi pas le leadership, est une bonne stratégie. Après le vote, Il y a eu une victoire d'Olivier Faure, dont au fond, Nicolas Mayer-Rossignol ne doute pas."

Thierry Suaud se dit "abasourdi" par les propos du maire de Rouen à qui Olivier Faure a proposé une direction collégiale du parti, mais qui refuse cette option et parle de fraudes, d'irrégularités.

"Les militants vivent cette situation comme une trahison"

"Ne pas quitter le parti et l'affaiblir, ce serait quand même une drôle d'idée, je ne peux pas imaginer qu'ils aillent à la si scion ou à la rupture. Personne n'a intérêt à ce que le parti se fracture. Je pense qu'il y a eu une dramatisation du rapport de force parce qu'ils n'acceptent pas de perdre. Je suis sensible à la fermeté et au sang-froid d'Olivier Faure. Il garde le cap. Le combat pour lui est d'abord à mener par rapport à la politique d'Emmanuel Macron."

"Soit on consacre la fragmentation, l'atomisation du parti socialiste, Soit on se rappelle que la ligne politique a été définie par les militants, c'est la ligne proposée par le texte d'Olivier Faure.

"Ceux qui n'étaient pas pour la Nupes sont minoritaires aujourd'hui. Je crois que la ligne majoritaire du parti n'est pas contre la Nupes mais certains s'inquiètent d'une dilution du parti socialiste dans la Nupes ou d'une faiblesse vis-à-vis de LFI. Au contraire, d'autres comme moi, pensent que la Nupes est l'espace où Olivier Faure est en train de réaffirmer la force du PS."

Olivier Faure, qui revendique avoir remporté le scrutin pour la tête du PS, estime que "l'heure n'est ni à un nouveau vote, ni à des conciliabules infinis", dans un courrier adressé aux adhérents du parti. Une cinquantaine de secrétaires fédéraux du parti socialiste, et 300 secrétaires de section du parti, ont appelé mercredi, dans une lettre ouverte, à "reconnaître" l’élection d’Olivier Faure comme Premier secrétaire du parti.