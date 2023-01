Congrès du PS : "Je ne sais pas si je reprendrais ma carte en 2023", avoue une militante corrézienne

La Corrèze, terre de présidents de la République, bastion historique du PS et fief de François Hollande , est en pleine tourmente. Le 80e congrès du parti s'ouvre ce vendredi à Marseille et il s'annonce houleux suite au vote des militants pour leur nouveau premier secrétaire . Olivier Faure a été confirmé à son poste par le parti mais son challenger, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol conteste toujours le résultat du vote. En Corrèze, où les militants ont voté à plus de 80% pour lui, les temps sont durs.

C'est la nostalgie qui règne chez les militants corréziens, nostalgie d'un PS fort qui gagnait des élections. "C'est chez moi. C'est la famille qui me fait vivre, que j'apprécie", explique Célian, 15 ans, le plus jeune militant socialiste en Corrèze et soutien de la ligne Mayer-Rossignol. Mais malgré la débâcle de la dernière présidentielle , il garde espoir. "On risque de rester dans la même voix jusqu'à ce que quelqu'un arrive et nous permette de nous relever de ce qu'on était avant", dit-il encore.

C'est l'alliance avec la NUPES aux dernières élections législatives, et décidée par Olivier Faure, qui pose problème. "Les idées que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas les faire évoluer dans la structure NUPES", estime Jacques Desjardins, habitant de Malemort et militant socialiste depuis 40 ans. L'union des gauches autour de la France Insoumise est "une pente glissante et savonneuse qui nous conduit aux abymes", estime-t-il, très critique sur la direction du PS. "Il faut que l'on soit capable de construire quelque chose ensemble mais il ne faut pas que ce soit un cache misère", termine-t-il.

Alors dans ces conditions, une scission du parti est possible. "Ce n'est pas exclu", reconnait Jacques Desjardins après 40 années de socialisme. "Je ne sais pas si je vais reprendre ma carte en 2023", explique Claire, 35 ans et militante PS depuis 5 ans. "On verra quelle sera la place de Nicolas Mayer-Rossignol au sein du parti", dit-elle encore. En Corrèze, le PS comptait 1400 militants a son apogée. Il n'y en a plus que 500 en 2023.