Congrès du PS : le patron sortant Olivier Faure, en tête au niveau national, se classe dernier en Dordogne

Les quelques 41.000 adhérents du Parti socialistes votaient ce jeudi 12 janvier pour le texte d'orientation en vue du prochain congrès du PS, qui devra nommer un nouveau premier secrétaire. Trois textes s'affrontaient, celui du patron sortant du parti Olivier Faure, celui de Nicolas Mayer-Rossignol, et celui d'Hélène Geoffroy.

Selon une source officielle du parti à l'AFP, Olivier Faure aurait recueilli au moins 50,5% des voix au niveau national mais le chiffre pouvait encore évoluer. Nicolas Mayer aurait recueilli 31,5%, et Hélène Geoffroy entre 19 et 21%. Mais quand on regarde les résultats en Dordogne, c'est presque l'inverse. Dans le département, les 600 adhérents inscrits ont mis Olivier Faure en dernière position, à 18% seulement, contre 28% pour Hélène Geoffroy et 54% pour Nicolas Mayer.

Premier au niveau national, dernier en Dordogne

Comment l'expliquer ? Olivier Faure a été l'artisan de l'accord NUPES aux législatives, et il a accepté qu'il n'y ait aucune investiture d'un candidat socialiste sur les quatre circonscriptions de la Dordogne. De nombreux élus socialistes de Dordogne avaient alors rejoint le camp des "frondeurs" contre la NUPES. Le premier secrétaire du parti dans le département en garde une rancœur. Emeric Lavitola a voté pour Nicolas Mayer-Rossignol.

Il explique les mauvais résultats d'Olivier Faure par le "grand écart" entre les positions locales des élus de Dordogne et la politique portée par le parti au niveau national, lui qui réclame une "refondation" du PS. Le taux de participation en Dordogne s'élève à 60% des adhérents inscrits. Les résultats au niveau national placent Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol dans un duel pour briguer la tête du parti dans une semaine, lors d'un second vote organisé le 19 janvier, avant un congrès fin janvier à Marseille.