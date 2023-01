Congrès du PS : Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol en duel au second tour

L'actuel Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, sera au second tour face au maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol.

Le Premier secrétaire sortant du PS, Olivier Faure, est arrivé en tête ce jeudi soir du vote des militants socialistes, devant le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, ce qui place les deux hommes dans un duel pour briguer la tête du parti dans une semaine, le 19 janvier.

"Merci"

"Merci", ont écrit les deux candidats, dans la nuit de jeudi à vendredi sur Twitter. Le sortant Olivier Faure remercie les "milliers" de militantes et militants socialistes "qui ont fait le choix de me placer très largement en tête de ce vote de premier tour". Selon lui, "le débat stratégique a été tranché. Les militants ont clairement choisi l’union de la gauche et des écologistes.

Son adversaire, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, dit aussi "merci à tous les militant.e.s engagés dans congrès". En tête de la motion "Refondations", il estime avoir "créé la surprise et l'espoir". Dans son message publié vers 3h du matin sur Twitter, il indique qu'"à cette heure, la direction sortante n'est plus majoritaire. Notre ligne est la seule qui puisse rassembler tous les socialistes jeudi prochain".

Le Parti socialiste n'a pas publié officiellement les résultats du premier tour. Il n'est pas encore possible de confirmer ce vendredi matin qu'Olivier Faure a obtenu moins de 50 % des voix, comme l'affirment des ténors du parti comme Lamia El Aaraje ou David Assouline, soutiens de Nicolas Mayer-Rossignol.