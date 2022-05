Congrès Force Ouvrière à Rouen : clap de fin Yves Veyrier

Le syndicat Force Ouvrière est réuni jusqu’à vendredi au parc des expos à Rouen pour son congrès national. Un moment important pour FO, puisque le secrétaire général, Yves Veyrier, a d’ores et déjà annoncé qu’il ne briguerait un nouveau mandat. Il était l'invité ce lundi 30 mai de France Bleu Normandie.

Plus de 3000 personnes sont attendues toute la semaine pour ce congrès. C'est un congrès un peu particulier pour vous parce qu'il s'agit aussi de la fin de votre mandat. Vous avez été élu pendant quatre ans à la tête de Force ouvrière. Quel est votre état d'esprit ce matin?

Mon état d'esprit est la fierté d'abord d'avoir été secrétaire général de la Confédération et FO ces quatre dernières années, au terme d'un parcours militant très, très accompli. Donc voilà, c'est aussi le bonheur d'avoir réussi. J'ai été élu à un moment où on a traversé une crise assez difficile, des attentats terroristes, un mouvement des gilets jaunes, la pandémie, aujourd'hui, la guerre en Ukraine etc. On a réussi à remplir notre rôle, que ce soit sur le sujet des retraites, sur la question des salaires, on revendique, on milite. Je crois que les 3000 délégués qui vont être présents, qui représentent des syndicats de tous les secteurs d'activité, du public comme du privé, vont débattre sur cette activité et projeter FO sur son avenir.

Vous venez de parler de situations exceptionnelles que vous avez traversées lors de votre mandat. Il y a notamment eu la crise des gilets jaunes. Cette mobilisation, elle a un peu rebattue les cartes. Est ce que vous servez encore à quelque chose aujourd'hui en tant que syndicat?

Je pense que le mouvement des gilets jaunes a signifié effectivement des difficultés de se faire entendre pour la population et parmi eux, beaucoup de salariés qui ont l'impression d'être oubliés. Mais je ne crois pas que ce soit des syndicats qui sont oubliés. Le problème, c'est que les syndicats ne sont pas écoutés par les gouvernements et c'est cela qui pose problème. Et la tache, pour nous, vis à vis de tous ceux qui se sont trouvés dans le mouvement des gilets jaunes par défaut., c'est de les convaincre que, en prenant part à l'activité des syndicats, on peut refaire le monde, on peut faire progresser sa situation collectivement. Donc ça, c'est un des enjeux de notre congrès, convaincre toutes celles et tous ceux qui sont éloignés du syndicat de prendre part à l'activité de FO.

Emmanuel Macron vient d'être réélu président de la République. Son gouvernement vient d'être renommé. Il met en avant le pouvoir d'achat comme priorité. Comment vous jugez ce début de deuxième mandat ?

C'est très difficile de juger, c'est le début. Ce que l'on sait, c'est que la politique qu'il a conduite ces cinq dernières années. Il a annoncé à nouveau vouloir revenir sur le sujet des retraites et allonger cette fois reculer l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Sur la question du pouvoir d'achat, ce que nous considérons, c'est qu'il faut y répondre par le salaire, notamment sur le Smic. L'augmentation du Smic, elle, est insuffisante. Le gouvernement s'en tient à l'augmentation réglementaire du Smic, celle qu'il est obligé de mettre en application et qui rattrape l'inflation. Nous, nous pensons qu'il faut un coup de pouce, un vrai coup de pouce au Smic. Il faut aussi que l'on en finisse avec le gel de l'indice de rémunération des fonctionnaires qui a été gelé ces cinq dernières années. On se tourne aussi vers le patronat parce que derrière nous, on veut faire en sorte de débloquer les négociations dans les conventions collectives de branche dans les entreprises. C'est la conviction de Force Ouvrière. Il faut toujours un syndicat pour défendre les intérêts des salariés.

Est-ce-que vous pensez que vous allez quand même pouvoir peser dans la balance? Il y a eu une première réunion sur l'économie qui a été organisée par le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, la semaine dernière. Et vous n'avez pas été convié.

Absolument. Je l'ai reproché. J'ai eu un échange téléphonique dimanche avec la première ministre. Je lui avais fait remarquer qu'on ne pouvait pas dire qu'on réunissait les acteurs économiques en laissant de côté les syndicats. Très vite, du coup, les uns et les autres, nous avons été reçus par la Première ministre, par le ministre du Travail. Bon, ça n'a pas donné de résultats concrets. Parce que vous avez compris, comme moi, qu'on est aussi dans l'expectative, en attente des résultats de l'élection législative. Le gouvernement lui même est en campagne, mais nous saurons revenir très très vite. Et en tout cas, c'est ce que notre congrès a bien l'intention d'afficher clairement. Notre détermination en tout cas à se faire entendre.