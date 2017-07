Congrès : le maire de Versailles alerte Macron sur l'hébergement des gendarmes

Alors que la ville des Yvelines déploie ses efforts pour accueillir le congrès réuni cet après midi par le Président de la République, le maire attend un geste en retour : une fois de plus il alerte sur le délabrement des logements de gendarmes de Satory. Appel lancé sur France Bleu Paris.

C'est sa "supplique à Jupiter" : voilà comment François de Mazières, le maire (DVD) de Versailles interpelle ce lundi le Président de la République alors que sa ville accueille le congrès. La commune n'a pas ménagé ses efforts pour l'organisation de l’événement (il estime que les dépenses municipales frôlent les 30 000 euros), et l'élu aimerait en retour que l'Etat l'aide à résoudre une vieille crise, le délabrement des logements de gendarmes sur le plateau de Satory. Le problème n'est pas nouveau et sa résolution est loin d'être imminente, bien au contraire : ce week-end, les militaires et leurs familles ont souffert d'une coupure d'eau en raison de la panne d'une station de pompage. Une situation d'autant plus regrettable, pour François de Mazières, "alors que les gendarmes prennent des risques des risques très importants pour notre défense".

A l'occasion de ce congrès qui place Versailles sur la route du Président de la République, le maire de Versailles a donc décidé d'interpeller Emmanuel Macron. Sur France Bleu Paris, François de Mazières qui dénonce "un défaut d'investissement de la part de l'Etat" demande une subvention exceptionnelle pour rénover ces logements. Une enveloppe qui pourrait être attribuée dans le cadre du financement du parc de logements sociaux, propose l'élu. Le problème, c'est que ces habitations réservées aux militaires n'en font pas partie. "Une aberration", pour François de Mazières. Autre frustration pour les gendarmes et leurs familles, la piscine du plateau de Satory, qui appartient au ministère de l'intérieur, va fermer. La décision vient d'être annoncée et François de Mazière la regrette : "il faut penser à nos forces l'ordre, pas seulement dans les discours", lance-t-il à Emmanuel Macron.