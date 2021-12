Congrès LR : Christian Estrosi, "indifférent" au résultat, appelle les adhérents à rejoindre Edouard Philippe

Le maire de Nice, qui a quitté Les Républicains, était l'invité de France Bleu Azur ce vendredi. Avant le second tour, il a expliqué son "indifférence" quant au résultat final et appelé les électeurs LR à le rejoindre à "Horizons" le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe.

Au congrès des Républicains, Eric Ciotti s'est qualifié in extremis pour le second tour en vue de la désignation du candidat de la droite à la présidentielle. Le député des Alpes-Maritimes est arrivé premier d'une courte tête, à la surprise générale. Il affrontera ce vendredi Valérie Pécresse dans un duel pour l'investiture après un second tour. Qu'en pense Christian Estrosi, ancien ténor du parti ?

"Ce résultat me laisse indifférent."

Le maire de Nice préfère balayer d'un revers de main tout commentaire. Il ne se sent pas concerné par cette élection. C'est pourquoi il ne donnera ni consigne ni réaction.

"J'appelle tous ceux qui le souhaitent à me rejoindre à Horizons, le seul héritage de la droite UMP et RPR."

Christian Estrosi a rejoint cette semaine le parti d'Edouard Philippe, Horizons. L'ancien Premier ministre qui, dans son mouvement, soutient Emmanuel Macron.

