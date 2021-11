Congrès LR : Eric Ciotti, chantre d'une droite dure, séduit les adhérents d'Indre-et-Loire

Candidat à l'investiture des Républicains, Eric Ciotti est venu en campagne à Saint-Cyr-sur-Loire, ce samedi. Devant 80 adhérents LR, le député des Alpes-Maritimes a présenté son programme, axé notamment sur l'immigration et la souveraineté nationale. Un discours qui séduit les militants présents.

Chacun son tour. Après Valérie Pécresse et Michel Barnier, les Républicains d'Indre-et-Loire ont accueilli un autre candidat à l'investiture du parti pour l'élection présidentielle, Eric Ciotti. Le député des Alpes-Maritimes a présenté son projet aux adhérents tourangeaux, ce samedi matin, à Saint-Cyr-sur-Loire. Un projet marqué à droite, autour des thèmes de l'identité française, de l'immigration ou encore de la sécurité.

80 militants séduits par le discours d'une souveraineté nationale

Un programme qui a attiré 80 militants et sympathisants, pour la plupart retraités. "C'est un homme qui a toujours parlé vrai", estime Bernadette, militante LR depuis des années. "Il est grand temps qu'on fiche un coup de balai dans certaines choses qui ne vont pas en France". Thérèse partage son avis et est séduite par les propositions d'Eric Ciotti. "Ce sont des mesures pour redresser la France et qu'on reste français, la souveraineté, c'est important".

80 militants et sympathisants des Républicains sont venus écouter les propositions d'Eric Ciotti, sur l'immigration, la souveraineté nationale et la sécurité. © Radio France - Chloé Martin

Des cinq candidats à l'investiture, Eric Ciotti est celui le plus à droite. "Je veux être ce candidat qui porte des idées fortes, qui coupe le robinet d'eau tiède". Rétablir la souveraineté nationale, baisser les impôts, réduire les prestations sociales et le nombre de fonctionnaires... Des mesures qu'il égrène tout au long de son discours d'une heure et demie.

Des positions sur l'immigration proches de celles d'Eric Zemmour

Son slogan, "Pour que la France reste la France", affiche également son ambition en matière d'immigration. "Il faut avoir le courage de réduire massivement l'immigration. Il ne faut plus que l'immigration soit un droit, mais que la France ait le droit de choisir qui accueillir sur son territoire", explique le candidat. "Je prône une priorité nationale, notamment pour les prestations sociales et l'emploi."

Des positions proches de celles d'Eric Zemmour, ce qu'Eric Ciotti assume totalement. "Je partage un certain nombre de constats avec lui. Mais je reste convaincu que seul un candidat Républicain pourra battre Emmanuel Macron."

C'est maintenant aux adhérents LR de décider qui sera leur candidat à l'élection présidentielle. Lors du Congrès du parti, du 1er au 4 décembre prochains, ils devront départager Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti et Philippe Juvin.