Congrès LR: le "consensuel" Michel Barnier fait mouche auprès des adhérents d'Indre-et-Loire

Les Républicains (LR) d'Indre-et-Loire ont reçu ce vendredi la visite d'un prétendant à l'investiture de la droite pour l'élection présidentielle 2022: après Valérie Pécresse, c'est Michel Barnier, ex-négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, ancien ministre, qui a rencontré 180 sympathisants et adhérents LR autour d'un "café politique." Une foule assez conséquente mais qui n'étonne pas Chantal, adhérente LR depuis des années. Pour elle, Michel Barnier, qui contrairement à certains de ses concurrents, n'a jamais quitté le parti, incarne la fidélité à la droite. "Son passé est cohérent" dit cette Tourangelle. "J'aime aussi sa façon d'exposer les problèmes d'immigration, avec des actions pondérées, contrairement à d'autres candidats plus extrémistes."

Il a l'expérience d'une personne consensuelle - Hugo, adhérent LR

Pondéré, consensuel: Michel Barnier incarne pour ces militants une forme de modération... qui leur plaît. Et non, il ne manque pas de charisme, assure Hugo lorsqu'on lui demande si Michel Barnier n'est pas trop effacé face à une personnalité comme Xavier Bertrand. "Il a l'expérience d'une personne consensuelle (...) Avec le Brexit, il a voulu réunir tout le monde autour d'une table. Qu'il soit élu ou non, il sera l'instigateur de l'union de la droite" estime le trentenaire.

"Rassembleur": Michel Barnier assume sa personnalité consensuelle

Michel Barnier lui-même l'assume: sa campagne ne sera pas celle de petites phrases piquantes adressées à l'adversaire. Il se veut le "rassembleur" de la droite. "Il y a une chose que je sais faire : c'est mettre ensemble des gens qui ne viennent pas du même endroit, qui n'ont pas toujours les mêmes idées, pour les faire agir ensemble" revendique le candidat à l'investiture. "'Je l'ai fait en Savoie (...) je l'ai fait comme ministre (...) et comme négociateur du Brexit : oui, je sais mettre des gens ensemble." Il l'assure, s'il n'est pas choisi, il restera comme artisan de l'union derrière l'élu.

Il y a des gens d'un certain âge qui ont des idées neuves - Michel Barnier

Des cinq candidats, Michel Barnier est le plus âgé: 70 ans alors que ses concurrents sont tous cinquantenaires. Mais ne parlez pas de son âge à l'ancien ministre. "D'abord, il y a des gens d'un certain âge qui ont des idées neuves, et des gens très jeunes qui ont de vieilles idées" rétorque Michel Barnier "L'âge, c'est l'expérience. Je pense que pour l'élection du président de la République, l'expérience est nécessaire." L'argument fait mouche auprès de Gérard. "Quand on voit aux Etats-Unis, Biden..." lance cet adhérent LR venu de Sarthe, qui a exactement le même âge que Michel Barnier. "S'il ne fait qu'un mandat, ce sera bien." Seuls les adhérents au parti LR pourront participer à l’élection interne qui désignera le candidat de la droite à l’élection présidentielle, et qui se déroulera en deux tours, du 1er au 4 décembre, lors d'un congrès des Républicains.